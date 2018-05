Veneto | Coldiretti | regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola 2

Pasqua - Coldiretti : in Veneto il trionfo delle erbette da campo : Conto alla rovescia per l’arrivo delle festività Pasquali che in molti trascorreranno negli agriturismi di Coldiretti all’insegna dei piatti della tradizione contadina magari rivisitati in chiave moderna dagli agrichef. La conferma del tutto esaurito nelle quasi 600 aziende agrituristiche di Terranostra registra la tendenza degli italiani a scegliere la tranquillità della campagna e le innumerevoli proposte dal taglio sportivo per godere anche ...