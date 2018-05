Vampyr | NVIDIA dice la sua sui requisiti minimi e consigliati della versione PC

eurogamer

(Di giovedì 10 maggio 2018) Manca poco meno di un mese all'uscita di, l'atteso action RPG sviluppato da DONTNOD che sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2018 su PS4, Xbox One e PC. Proprio per permettere agli utenti di quest'ultima piattaforma di prepararsi al meglio al lancio del gioco,ha recentemente condiviso alcune configurazioni consigliate in grado di garantire specifiche prestazioni del gioco.Ad esempio,raccomanda di dotarsi di una VIDIA GeForce GTX 1060 o di una 970 per raggiungere i 1080p, mentre sempre secondo il produttore dovremo possedere una GeForce GTX 1080 Ti se abbiamo l'ambizione di giocare in 4K a 60 fps. Riportati da DSO Gaming, i suggerimenti del produttore sono molto dettagliati e possiamo scommettere sul fatto che si dimostreranno molto utili ai giocatori PC che non vedono l'ora di mettere le mani su.Ecco tutte le specifiche diffuse da, suddivise per ...