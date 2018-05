Usa | studentessa si spoglia per protesta durante la discussione della tesi

Studentessa di RagUsa dedica tesi al progetto "Saturnino" : Doriana Dipasquale, neo dottoressa Ragusana, ha dedicato la sua tesi di laurea al progetto che vede impegnati clowndottori all'Arezzo di Ibla

'Non fu abuso sessuale' assolto il giovane accUsato di violenza su una studentessa americana : Era accusato di aver violentato una studentessa americana. Ieri, dopo cinque anni e un processo con rito abbreviato, un giovane della Valdichiana è stato assolto dal gup Cecchi perché il fatto non ...

Foto di laurea con pistola alla cintola - la studentessa Usa che scatena le polemiche : La giovane ha deciso di posare per la sua laurea non con un classico vestito e il copricapo ma indossando alla cintola dei suoi jeans una pistola.Continua a leggere

Giada Di Filippo - studentessa suicida a Napoli/ L'ultima telefonata al fidanzato : “ScUsa - non ce la faccio” : Giada Di Filippo, studentessa suicida a Napoli. L'ultima telefonata al fidanzato: “Scusa, non ce la faccio”. Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta all'Università a Monte Sant'Angelo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Torino Porta SUsa - studentessa muore travolta dal treno : La 15enne aveva riPortato ferite gravissime dopo essere rimasta incastrata sotto un regionale, al binario 4 della stazione di Torino Porta Susa. Con i compagni era diretta al liceo musicale di Vercelli. Un’insegnante: «Si è girata di spalle e lo zaino si è impigliato»

Vicenza - abUsa di studentessa : arrestato : 6.20 Un insegnante è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali nei confronti di una studentessa minorenne. E' avvenuto nella provincia di Vicenza. Il docente, 45 anni, insegna nella scuola superiore frequentata dalla ragazza. L'arresto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza, su richiesta della procura vicentina. La studentessa avrebbe prima confidato ad un'amica di aver subito violenza, poi si è rivolta alle Forze dellì'ordine. Sulla ...

