Úrsula Corberó | la Tokyo de La Casa di Carta | star a Cannes 2018 col fidanzato El Chino

optimaitalia

: #ÚrsulaCorberó, la #Tokyo de #LaCasadiCarta, star a #Cannes2018 col fidanzato #ElChinoDarín (foto)… - OptiMagazine : #ÚrsulaCorberó, la #Tokyo de #LaCasadiCarta, star a #Cannes2018 col fidanzato #ElChinoDarín (foto)… - speargloss : Úrsula Corberó ti amo mi vuoi sposare - DiandGtime : Cannes 2018, la più bella è Úrsula Corberó, la sexy Tokyo della serie ‘La casa di carta’ -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Fino allo scorso anno, lade Ladi, non avrebbe probabilmente mai immaginato che di lì a poco avrebbe sfilato sulla Croisette al Festival di, ma il successo mondiale de Lade Papel su Netflix negli ultimi mesi ha sorpreso e travolto anche lei, proiettandola nel panorama delleinternazionali.Ed eccola arrivare sul tappeto rosso di uno dei Festival più prestigiosi al mondo a soli 28 anni: semisconosciuta al di fuori dalla Spagna fino a un anno fa, la giovane attrice ha fatto la sua prima apparizione al'8 maggio, per la proiezione del film Todos lo saben (Everybody Knows) di Asghar Farhadi, attirando l'attenzione dei fotografi durante la cerimonia d'apertura della 71ª edizione della kermesse.Con un abito nero scollato sulla schiena in stile Charlerston firmato Diane Von Furstenberg e un taglio di capelli sbarazzino, più ...