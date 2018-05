Uomini e Donne Nilufar Addati pronta alla scelta | le parole di Nicolò Ferrari Trono

Uomini e Donne - Tina Cipollari lascia il programma? : Che Uomini e Donne sarebbe senza Tina Cipollari? I fan dell'opinionista del programma di Canale 5 stanno iniziando a tremare pensando all'assenza della vamp dal dating show di Maria De Filippi. A ipotizzare il suo abbandono è il settimanale Nuovo Tv. Sulle sue pagine si legge che Tina potrebbe vagliare l'ipotesi di dire addio alla trasmissione per motivi familiari. La separazione da suo marito Chicco Nalli e la necessità di gestire la ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 maggio 2018 : Tina tocca le parti intime a Sossio! : La Puntata Uomini e Donne Over è ricca di colpi di scena. Tina è come un cavallo imbizzarrito. Durante la sfilata, la Cipollari sale in passerella e tocca le parti intime a Sossio Aruta. La storica opinionista litiga anche con il pubblico seduto in studio! Uomini e Donne: è tempo di sfilate, ma Tina Cipollari la combina grossa! Maria De Filippi fa vedere un video che riguarda la conoscenza di Mauro e Lisa. I due protagonisti sono giunti in ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giorgio. Gianni crede di aver notato un po’ di gelosia da parte del fiorentino nei confronti di Gemma e Marco. La bella Paola B. si accomoda al centro dello studio e racconta i primi passi della loro conoscenza; durante la settimana hanno avuto modo di sentirsi e di lui pensa solo cose positive, l’unico appunto che muove è sulla differenza d’età che a lungo andare potrebbe avere ...

Uomini e Donne - Marta Pasqualato contro Nicolò Brigante : "Ha strumentalizzato il mio lutto" : Marta, risentita, parla della scelta "poco coraggiosa" di Nicolò e lo accusa di aver strumentalizzato la sua personale tragedia.

Uomini e Donne oggi : Ursula prende una scelta - Sossio in lacrime : Uomini e Donne oggi: Ursula prende una decisione importante e Sossio finisce in lacrime A Uomini e Donne Sossio finisce in lacrime durante una discussione con Ursula. Ancora una volta, i due si sono lasciati andati a una dura lite. Scendendo nel dettaglio, la dama avrebbe voluto avere l’esclusiva con il calciatore, che però non […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Ursula prende una scelta, Sossio in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne puntata 10 maggio 2018 trono over: Sossio - Ursula, una storia infinita

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Ci sarà Michael Terlizzi tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018-2019? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, lui ha confermato di ...

Uomini e Donne - Nicolò Federico Ferrari scelta di Nilufar Addati? : "Mi piace molto il mix culturale" : A pochi giorni dalla scelta di Nilufar Addati, Nicolò Federico Ferrari ha rilasciato una lunga intervista, ad Uomini e Donne Magazine, raccontando i propri desideri se la tronista dovesse sceglierlo preferendolo a Giordano:prosegui la letturaUomini e Donne, Nicolò Federico Ferrari scelta di Nilufar Addati?: "Mi piace molto il mix culturale" pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 14:11.

Oggi andrà in onda il Trono Over di Uomini e donne. Tutte le anticipazioni su Giorgio: il bacio con Gemma, l'uscita con Paola e il compleanno passato insieme ad Anna.

La conoscenza tra Sossio e Ursula continua. Lui, però, non sembra così convinto di dare l'esclusività a Ursula, così lei sfoga con i giornalisti: "Ho paura di soffrire"