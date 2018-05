Uno stand che allo stesso tempo ricarica Switch? Arriva l' annuncio di Nintendo

eurogamer

: Nintendo ha annunciato uno stand con funzione di ricarica per Switch - infoitscienza : Nintendo ha annunciato uno stand con funzione di ricarica per Switch - sinrikjp : RT @ENIT_italia: #ENITcomunica @Italia_USA_CAN alla Fiera delle culture amiche di Città del Messico (Capitale mondiale del design 2018) con… - PaolaLazz : RT @EffataEditrice: #SalTo18 uno sguardo dentro il nostro stand M21 @SalonedelLibro #details #libri -

(Di giovedì 10 maggio 2018)ha finalmente annunciato un prodotto ufficiale che era sicuramente molto richiesto da una discreta fetta di possessori di, in particolare da quegli utenti che amano sfruttare la modalità tabletop della console. In questa modalità non c'è alcun modo per giocare ere la console e per questo motivo si è inevitabilmente vincolati alla durata della batteria dell'hardware. La grande N ha quindi deciso di annunciare un accessorio che viene in soccorso di tutti coloro che si trovavano di fronte a questo problema. Si tratta in pratica di unoregolabile in grado dire.Come riportato da Eurogamer.net, questo, secondo quanto annunciato daof America, sarà disponibile a partire dal 13 luglio al prezzo di $19,99.Read more…