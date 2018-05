Uniti sulla Legge Fornero | il resto è tutto da scrivere Di Maio ammette | Programmi

"L'Europa non può contare più sulla protezione degli Stati Uniti - prenda il suo destino nelle sue mani" : Non si può più pensare "che gli Usa ci difenderanno, l'Europa deve prendere il suo destino nelle sue mani". Lo ha detto Angela Merkel ad Aquisgrana.Il cancelliere tedesco ha invitato l'Europa a considerare che non può più contare sugli Stati Uniti per la sua "protezione" in qualsiasi circostanza e che di conseguenza deve "prendere il suo destino in mano"."Il tempo in cui potevamo contare semplicemente sugli Stati ...

Hackensack Meridian Health conduce i gruppi di discussione chiave della conferenza sulla salute del Vaticano "Uniti per curare''. : "Ci troviamo in un'epoca emozionante per la scienza e questa conferenza ci aiuterà a condividere le stupefacenti innovazioni che stanno cambiando le vite delle persone e le nuove strategie di ...

Gli Stati Uniti duri con l'Italia sulla Russia : gravi conseguenze? Video : L'inviato di Trump in Ucraina è stato chiaro, l'Italia non può eliminare le #sanzioni ai russi senza che ci siano conseguenze. Parole dure dell'inviato speciale della Casa Bianca che così intende mandare un avviso sottolineando che le sanzioni sono misure dell'UE e non italiane. Il non rispettarle porterebbe comunque prima a dei problemi con Bruxelles; la #lega però si sa, non ha timore di scontrarsi con l'Unione Europea in caso di necessita', ...

Mosca chiede all'Onu una riunione d'emergenza sulla Siria. Colloquio Trump-May : "Attacchi chimici non devono restare impUniti" : Nuovo giorno decisivo per capire come si evolverà la crisi siriana, su cui incombe l'annunciata - ma non ancora decisa - risposta militare americana al sospetto attacco chimico a Douma. L'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza sulla Siria. Secondo quanto riferito dal diplomatico di Mosca ai cronisti, al termine di una riunione a porte chiuse del Consiglio, occorre ...

Blake Lively e Ryan Reynolds : più Uniti che mai alla prima uscita pubblica dopo le voci sulla crisi : dopo Channig Tatum e Jenna Dewan, non saremmo sopravvissuti a un’altra separazione di una coppia inossidabile di Hollywood, ma per fortuna Ryan Reynolds e Blake Lively sono ancora affiatatissimi! E a dimostrarlo ci sono anche le prove fotografiche, quelle scattate alla première del film “A Quiet Place”, che mostrano i due attori tutti sorrisi e super affettuosi mentre camminano insieme sul red carpet. Embed from Getty ...

PAVIA - ANTIFASCISTI “MARCHIATI” CON ADESIVI SULLA PORTA DI CASA/ Ultime notizie : si temono spedizioni pUnitive : PAVIA, ANTIFASCISTI "marchiati": monta lo sdegno dopo che moltissime case sono state segnate con ADESIVI con la scritta, "qui ci abita un antifascista". Dopo il raid la reazione dei sindaci.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Ciclone si abbatte sulla East Coast degli Stati Uniti : almeno 6 morti per il “nor’easter” - venti da uragano e allagamenti [GALLERY] : 1/10 ...

