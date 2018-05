Una giornalista è stata ferita in un agguato in Montenegro

“Scie chimiche - la leggenda di Una bufala” : condannato blogger che perseguitava la giornalista scientifica : Rosario Marcianò, blogger “esperto” di scie chimiche, è stato condannato a otto mesi di reclusione per diffamazione a mezzo web nei confronti della giornalista Silvia Bencivelli: lo rende noto La Stampa. Il 16 settembre 2013, sulle pagine di Tuttogreen della Stampa, veniva pubblicato l’articolo dal titolo “Scie chimiche, la leggenda di una bufala“: l’autrice era appunto Silvia Bencivelli, allora collaboratrice ...

Daphne - esecuzione di Una giornalista - il film inchiesta su Sky Atlantic : 16 ottobre 2017: la giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia viene uccisa dall’esplosione di un’autobomba, dopo aver subito minacce di morte. Gli esecutori vengono arrestati, ma a sei mesi dall’omicidio restano ancora nell’ombra i mandanti dell’attentato. Parte da qui “Daphne – esecuzione DI UNA giornalista”, il film-inchiesta in onda domenica 22 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic HD e su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On ...

Mino Taveri allontanato dalla tribUna stampa dello stadio Bernabeu - il giornalista si scusa (Video) : Ieri, mezza Italia è stata coinvolta nelle varie tifoserie per la partita di Champions League, Real Madrid - Juventus, risultata fatale per la squadra bianco-nera che si è vista sottrarsi la possibilità di andare avanti nella competizione calcistica per un calcio di rigore subìto negli ultimi minuti della partita. Il team di Sport Mediaset si è trasferito in parte allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, fra cui anche il giornalista Mino ...

Torino - giornalista condannato a quattro mesi di reclusione per aver raccontato Una protesta No Tav. La solidarietà del Prc. Fnsi : "Condanna ... : "Ma si rendono conto i giudici della gravità delle motivazioni? Il giornalismo si fa andando appresso ai fatti, non standosene fuori! Lo si fa in piena libertà di opinioni e di cronaca. Nell'...

Il giornalista Mauro Pianta muore in ospedale dopo Una gastroscopia : aperta un'inchiesta : Prime risposte sulla morte di Mauro Pianta, il giornalista torinese di 47 anni colto da infarto, mercoledì scorso, mentre si trovava all'ospedale Molinette, dove era stato ricoverato per essere ...

Davide Casaleggio : "Iacoboni escluso? Il giornalista della bufala su 'Beatrice Di Maio' è Una persona meschina - nessun dubbio nel lasciarlo fuori" : Davide Casaleggio rompe il silenzio sull'esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni all'evento da lui organizzato Sum#02. Con un post su facebook difende la scelta di lasciare fuori il cronista critico: "A quasi due anni dalla scomparsa di mio padre, insieme ad amici e collaboratori abbiamo organizzato SUM#02 per mettere in pratica una cosa che lui ci esortava sempre a fare: "Capire il futuro". Il nostro intento è sempre ...

Torino - il giornalista Mauro Pianta muore in ospedale dopo Una gastroscopia - la Procura apre un'inchiesta : Sarà determinante il risultato dell'autopsia, effettuata oggi, per fare luce sulle cause della morte del giornalista torinese Mauro Pianta, 47 anni, deceduto il 4 aprile in ospedale alle Molinette ...