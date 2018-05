' Una bufala ci seppellirà' | medici Fnomceo contro le fake news

WhatsApp - scarpe Adidas in regalo : non è Una semplice bufala/ Allarme truffa online : cos'è e come difendersi : WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Possibile Facebook a pagamento : questa volta non è Una bufala : Facebook potrebbe davvero diventare a pagamento, andando oltre i confini della bufala che periodicamente ritorna, per mandare nel panico i comuni utilizzatori del social network blu. Si tratterebbe, nel caso, di un'opzione aggiuntiva, che non andrà di certo sostituirsi a quella gratuita, che resterà di base. Lo scopo è quello di diversificare le sorgenti di introito offrendo agli utenti la possibilità di fruire della piattaforma al netto degli ...

Messaggio con bottone nero che blocca WhatsApp : non è Una bufala - ecco cosa fare (VIDEO) : Il bottone nero che blocca WhatsApp è il tormentone del momento: trattasi di un Messaggio all'apparenza innocente (facile scambiarlo per l'ennesima bufala), che, se cliccato, procurerà il blocco automatico del vostro smartphone, anche se solo per qualche secondo (niente a che vedere con il carattere indiano in grado di causare l'arresto degli iPhone, di cui si è tanto sentito parlare un paio di mesi fa). 'Se tocchi il bottone nero si blocca ...

Fake news sulla salute - la campagna dell’Ordine dei Medici : “Una bufala ci seppellirà” : “Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo“. “Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”. “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”. Sono alcuni degli epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna ‘Una bufala ci seppellirà?’, lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Manifesti dal retrogusto macabro per ...

Salvini e Di Maio - quella delle elezioni anticipate pare essere Una bufala : A quasi due mesi dal 4 marzo, Lega e 5 stelle, che hanno vinto le elezioni, mantengono in carica il governo Gentiloni che continua nelle politiche precedenti. In particolare, per l’anno in corso, ha approvato il Documento Economico e Finanziario che conferma le politiche già definite e prevede l’aumento dell’Iva per fine anno. La seconda cosa che hanno fatto Lega e 5 stelle è di mantenere in vita la legge Fornero. In Parlamento ...

NessUna bufala sul fratello di Orsato : Roberto davvero tifoso della Juventus : Non una bufala quella del fratello di Orsato, tifoso della Juventus: Roberto, consanguineo del fischietto di Schio, sembra proprio essere un supporters sfegatato della Vecchia Signora, e da qui il vespaio di polemiche che proprio non riesce a sgonfiarsi circa l'arbitraggio, non di certo eccelso, di Inter-Juventus andato in scena sabato sera (e che ha molto probabilmente imbinariato l'epilogo del campionato, al netto della bruttissima prestazione ...

No - oggi non è il 60° anniversario di LiDL. Si tratta solo di Una bufala : Vi è da poco arrivato un messaggio che vi promette un buono sconto da 60 euro presso LIDL per festeggiare il suo 60° anniversario? Sfortunatamente è una bufala. L'articolo No, oggi non è il 60° anniversario di LiDL. Si tratta solo di una bufala proviene da TuttoAndroid.

Pericolo ragno violino : dove vive in Italia - nessUna bufala : Torna agli onori della cronaca il ragno violino: dove vive in Italia e quale Pericolo effettivo si corre per un suo morso? nessuna bufala all'orizzonte questa volta: la recente vicenda di un vigile urbano che a Terni ha rischiato grosso proprio per una puntura dell'animale è reale, come ci racconta pure IlMesaggero.it. dove vive in Italia il ragno violino? Stiamo parlando, purtroppo, di un esemplare molto velenoso che si trova in tutte le ...

“Scie chimiche - la leggenda di Una bufala” : condannato blogger che perseguitava la giornalista scientifica : Rosario Marcianò, blogger “esperto” di scie chimiche, è stato condannato a otto mesi di reclusione per diffamazione a mezzo web nei confronti della giornalista Silvia Bencivelli: lo rende noto La Stampa. Il 16 settembre 2013, sulle pagine di Tuttogreen della Stampa, veniva pubblicato l’articolo dal titolo “Scie chimiche, la leggenda di una bufala“: l’autrice era appunto Silvia Bencivelli, allora collaboratrice ...

M5s - Il Foglio : “Programma cambiato sul sito dopo il voto”/ La replica : "solo falsità" - Di Maio "è Una bufala" : M5s sotto accusa: scoop Foglio, "programma cambiato sul sito dopo le Elezioni". Caos Di Maio, espulsa la consigliera di Roma Cristina Grancio, "avvelenati dal potere"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:28:00 GMT)

M5s - Il Foglio : programma cambiato dopo elezioni. Di Maio : Una bufala | : Un'inchiesta del quotidiano parla di grosse modifiche, soprattutto in politica estera. I 20 documenti approvati dalla base attraverso la piattaforma Rousseau sarebbero stati sostituiti con altri. Ma di Maio replica: una bufala

Nibiru e la presunta apocalisse del 23 aprile - più che Una bufala è un delirio : Secondo una profezia, lunedì prossimo inizierebbe l'ennesima fine del mondo a causa del fantomatico Pianeta X Nibiru. Ma non c'è fondamento scientifico

Nibiru e la presunta apocalisse del 23 aprile - più che Una bufala è un delirio : (Foto: Getty Images) Effettivamente nel 2018 si stava iniziando a sentire la mancanza di profezie catastrofiste che coinvolgessero Nibiru. Per fortuna, grazie allo zampino del solito numerologo David Meade, anche quest’anno abbiamo un’emozionante apocalisse incombente. Parliamo del prossimo lunedì 23 aprile, quando è prevista (o meglio, pronosticata, dato che non c’è alcun fondamento scientifico) la comparsa del misterioso ...

«Franco Battiato morto d'infarto» : ma è Una bufala - vecchia di due anni - : Una faccenda triste, e nemmeno nuova, che - lo speriamo vivamente - gli allungherà la vita : il cantautore Franco Battiato è stato vittima di una fake news, che lo voleva morto, stroncato da un ...