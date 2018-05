Un muro smart che sente tutto quello che fai

wired

(Di giovedì 10 maggio 2018) Una stanza che ascolta e guardaciò che avviene al suo interno, compreso quel che succede sui tuoi device. Non è fantascienza bensì realtà e lo potete verificare in questo video, appena diffuso dalla rivista americana Science. A metterlo a punto, un team di ricercatori della Carnegie Mellon University in collaborazione con la Disney Research. Come funziona? Essenzialmente, come un enorme touch screen, cioè un grosso sensore capace di registrare anche minime variazioni di campo magnetico nelle vicinanze. Ti è piaciuto? Guarda anche il robot capace di montare i mobili Ikea. (Science) Uncheche fai Wired.