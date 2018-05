Ulivieri | “Abete per futura Figc? Noi stiamo alla finestra”

calcioweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) “Non mi fido di componenti e persone, quindi orafinestra”. E’ questa la posizione di Renzo, presidente dell’Assoallenatori, sull’iniziativa di Lega dilettanti, Lega Pro, Assocalciatori e Associazione italiana arbitri che hanno deciso di puntare su Giancarlo Abete come candidatopresidenza dellaper porre fine al regime commissariale di Roberto Fabbricini. “Noi siamo al di fuori di questa cosa e non cambiamo parere ogni settimana. L’Aiac si era adoperata affinché venisse eletto un presidente, hanno voluto chiamare i commissari quindi ora se ne occupi chi ci ha portato a questa situazione”, sottolineaall’Adnkronos. “Noia guardare, hanno già fatto scelte di programmi e distribuito posti, noi non abbiamo partecipato”, prosegue il numero uno dell’Aiac, pur precisando che ...