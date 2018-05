UE | Mattarella | Dobbiamo sentirci uniti più che mai

Unione Europea - Mattarella : "Dobbiamo sentirci uniti come mai prima d'ora" : Nel giorno dell'atteso vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Fiesole per la conferenza The State Of The Union, in programma fino a sabato.A Mattarella è stato affidato proprio il discorso di apertura, incentrato ovviamente sull' Unione Europea e il rapporto coi vari Paesi che ne sono membri, a cominciare dall'Italia.L'Italia ...

Pd - Cuperlo : “Se Mattarella ci chiede di partecipare al governo - non dobbiamo stare sull’Aventino” : “L’opposizione è un dato oggettivo, non vedo le condizioni per un accordo con chi ha vinto ma io lo temo un governo sovranista. Io non farei il tifo per una soluzione dannosa come M5s-Lega“. E se ci fossero per il governo “vari tentativi a vuoto”, un appello dal Colle a “un governo condiviso con tutti i partiti verso un approdo, la legge elettorale, regole diverse e poi nuove elezioni, penso che noi non ...