U&D | la mamma di Nilufar svela la scelta? L' indizio sui social

U&D trono classico : la mamma svela la scelta di Sara Affi Fella? Video : Il trono classico di Uomini e Donne [Video]continua a far discutere il pubblico di Canale 5 per via delle recenti discussioni molto accese che, ormai da diverse puntate, prendono il sopravvento in studio. Causa di questi diverbi è il comportamento assunto dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, a distanza di vario tempo dal principio del suo percorso in trasmissione, si ...