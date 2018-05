Uccise e bruciò Sara | l' ex fidanzata | sconto di pena a Paduano | 30 anni

Uccise e bruciò ex fidanzata - 30 anni : ANSA, - ROMA, 10 MAG - La prima Corte d'Assise d'Appello ha condannato a 30 anni Vincenzo Paduano, il 26enne accusato di avere strangolato e poi dato alle fiamme nel maggio del 2016 a Roma la sua ex ...

Uccise e bruciò Sara : 30 anni a Paduano in appello La madre di lei : «Sono tanti» : La Corte d’assise d’appello ha ridotto la condanna all’ergastolo che la guardia giurata aveva avuto in primo grado per aver strangolato e bruciato l’ex fidanzata. La mamma della 22enne: «Va bene così. Sono tanti per un ragazzo così giovani»

Roma - Uccise e bruciò l'ex fidanzata Sara : sconto di pena per Paduano - condannato a 30 anni : Lei era tutto il mondo di Vincenzo, nel bene e nel male. Vincenzo è un ragazzo esasperato dalla gelosia, si è perso nei propri sospetti, nell'insicurezza'. 'Come difensore - ha aggiunto il secondo ...

Uccise e bruciò Sara : 30 anni a Vincenzo Paduano L’omicidio : videoricostruzione : La Corte d’assise d’appello ha riformato la condanna all’ergastolo che la guardia giurata aveva avuto in primo grado per aver strangolato e bruciato l’ex fidanzata Di Pietrantonio

