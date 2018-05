Uber | il sogno di volare sul traffico delle città | “Diverrà realtà entro il 2023” – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) Meno asfalto e più cielo: sembra esserci scritto questo nel futuro di, l’azienda americana del car-sharing che ha aperto il secondo summit annuale denominato “Elevate”, dedicato all’“aviazione urbana”. Un’occasione per annunciare innovazioni e partnership per realizzare la prima rete mondiale di trasporto pubblico cittadino che sfrutterà le strade celesti. Sei mesi fa,aveva annunciato che sarà Los Angeles (California) unaprimestatunitensi a beneficiare del servizio e, nel frattempo, l’azienda ha stretto ulteriori alleanze con importantimanifatturiere e tecnologiche: l’obiettivo è di lanciare i primi voli dimostrativiil 2020 e i primi voli commercialiil 2023. “Oggi, il summit annuale Elevate diha ‘spiccato il volo’ nel mostrare i progressi fatti dal settore aeronautico per rendereAIR unaconcretail, ...