Tutto da rifare per i diritti del calcio

Diritti televisivi Serie A 2018-2021 : Tutto da rifare! Il Tribunale di Milano annulla il bando di Mediapro : Il Tribunale di Milano ha bloccato la vendita dei Diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2021 confermando così la sospensione del bando di Mediapro effettuata lo scorso 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni ha stabilito l’annullamento del bando perché non correttamente formulato e perché in totale violazione dei principi antitrust. A questo punto Mediapro avrà quindici giorni di tempo per presentare ricorso. Ha così avuto ...

Via Marina - Tutto da rifare : il Comune chiede la rescissione del contratto : Il Comune avvia la procedura per la rescissione del contratto sui lavori in via Marina. tutto da rifare. La lettera è stata inviata ieri al Consorzio Asse Costiero, che adesso avrà 15 giorni di tempo ...

Sacra Sindone - dubbi sull’età/ Tutto da rifare : l'esame al carbonio 14 non è affidabile : Gli studiosi riaprono il caso Sacra Sindone: gli esami che erano stati dichiarati definitivi sulla datazione del tessuto non sarebbero validi ma falsati. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:56:00 GMT)

Buffon a Le Iene : 'Sono uno sportivo passionale - rifarei Tutto'. E su Oliver... : Non si può chiedere ad uno come me, che vivo lo sport nella sua pIenezza, di essere equilibrato, perché tutto quello che ho detto non esiterei a ridirlo, forse con un linguaggio più civile , ma il ...

La Juve vuole dimenticare Madrid - Buffon no : «Sono così - rifarei Tutto» : Buffon insiste: «Non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché questi erano pensieri che avevano una logica, che ridirei, magari ...

Un fake l’ultima foto del Samsung Galaxy Note 9 : Tutto da rifare : Qualche giorno fa immaginavamo di essere già al cospetto del Samsung Galaxy Note 9, grazie ad alcune foto fatte trapelare dall'abilissimo 'slashleaks.com', che le aveva a propria volta reperite dal portale iraniano 'samarena.ir'. Del prossimo phablet sudcoreano sappiamo potrebbe essere presentato con un paio di mesi di anticipo rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, e condividere buona parte delle caratteristiche di S9 Plus. Per quanto ...

Migranti - Tutto da rifare : Netanyahu annulla l'accordo : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei Migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

Migranti - Tutto da rifare : Netanyahu annulla l'accordo : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei Migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".