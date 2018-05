Sempre più Turisti stranieri nelle città italiane - Roma al top : In aumento le entrate provenienti dall’estero per la capitale ma anche a Venezia e Napoli, la Germania è la nazione che alimenta le maggiori entrate

Turisti stranieri - spesi 39 - 1 mld : ANSA, - VENEZIA, 10 MAG - I visitatori internazionali giunti in Italia nel 2017 hanno speso 39,1 miliardi di euro, quasi 3 miliardi in più , +7,7%, dell'anno precedente , 36,4 mld, . Sono stati però ...

Ciset - Turisti stranieri in Italia : spesi 39 - 1 miliardi nel 2017 : I visitatori stranieri giunti in Italia nel 2017 hanno speso 39,1 miliardi di euro, quasi 3 miliardi in più , +7,7%, dell'anno precedente , 36,4 mld, . Sono i dati presentati dal Ciset, che mostrano ...