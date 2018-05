Turismo | più di 70 miliardi di valore aggiunto per l' Italia

Italia Travel Awards : la notte degli Oscar del Turismo più attesa dell'anno : La 3a edizione di Italia Travel Awards si confermerà come l'evento più chiacchierato in rete attraverso il presidio costante delle piattaforme social e la diretta streaming. Durante la serata evento ...

Viaggi & Turismo : in Italia le due case vacanza convenienti più amate a livello mondiale : TripAdvisor, il sito per la prenotazione e la pianificazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice case vacanza 2018. I premi riconoscono 30 delle migliori case vacanze in tutto il mondo in tre categorie*: Lusso (tariffa media a notte superiore o uguale a 250€), di Fascia Media (tra 83€ e 125€ a notte) e convenienti (tariffa media a notte inferiore o uguale a 82€). Le case vacanza premiate nelle varie categorie sono ...

Sempre più vicina l’era del Turismo spaziale dopo i test della Blue Origin : Successo per il test del volo suborbitale della Blue Origin di Jeff Bezos, fondatore di Amazon: la “Crew Capsule 2.0”, è stata portata in quota ieri domenica 29 aprile dal razzo New Shepard. A bordo solo il manichino “Skywalker”, con chiaro riferimento al protagonista di Guerre Stellari. Si tratta del secondo test di volo per la capsula e ora Blue Origin si prepara a testarla con persone a bordo entro la fine ...

Turismo : in Abruzzo l’ostello più alto d’Europa - a 2.115 metri : Circa duemila persone, fra aquilani e turisti, hanno partecipato a Campo Imperatore all’inaugurazione dell’Ostello ‘Lo Zio’, a 2.115 metri di altitudine, il più alto d’Europa, ai piedi del Corno Grande sul Gran Sasso. Presenti anche il vicesindaco del Comune dell’Aquila Guido Quintino Liris e l’assessore alla Cultura e al Turismo Sabrina Di Cosimo. L’ostello, di proprietà del Comune, è tornato in ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta del Mustang - una delle zone più affascinanti di tutta l’Himalaya : Mustang, Regno di Lo, Ultimo Tibet: tre nomi per indicare una terra incastonata fra Tibet e Nepal, cinta a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dell’Annapurna e delimitata a nord, est e ovest dalle montagne e dagli altopiani tibetani. Un territorio aspro, solo marginalmente sfiorato dalla modernità, una terra di leggende e miti, monaci e città fortificate, dove fioriscono interi campi di rododendri rosa e si conduce uno stile di ...

Viaggi& Turismo : ecco 10 cose sorprendenti sulla nave da crociera più grande del mondo : Quando sembra che ormai le abbiano inventate proprio tutte e sia impossibile offrire di meglio a bordo di una nave da crociera, ecco che arriva una nuova sorpresa. Questa volta a lasciare a bocca aperta è la “Symphony of the Seas” della compagnia Royal Caribbean, già ribattezzata come la più grande nave da crociera del mondo. Da sabato 7 aprile ha iniziato la sua navigazione partendo da Barcellona, per un itinerario di sette notti ...

Viaggi & Turismo : ecco le 10 spiagge più belle del mondo [GALLERY] : 1/11 Anse Source d’Argent, Seychelles ...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Nel 2017, 7 milioni e 850.000 arrivi in Italia: la community Italiana di Airbnb ha accolto ospiti da oltre 150 paesi. Il tipico host ha guadagnato 2.284 euro, condividendo la sua casa in media 25 giorni. Sono invece 3.247.000 le gli Italiani che hanno scelto Airbnb per visitare altre destinazioni. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi da Airbnb alla propria presenza in oltre 300 città e 80 paesi nel ...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata (2) : (AdnKronos) – Sono 4,85 milioni gli annunci disponibili in oltre 191 paesi oggi in piattaforma. Secondo un sondaggio di Airbnb presso la sua community, la maggior parte degli ospiti ha dichiarato di aver scelto Airbnb per poter vivere come una persona del luogo (79%), e perché più conveniente rispetto all’offerta turistica tradizionale (89%). Oltre la metà (53%) degli ospiti dice di aver speso presso attività locali quanto ...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata (4) : (AdnKronos) – “Siamo estremamenti onorati di avere personalità di questo calibro a unirsi al nostro Advisory Board”, ha proseguito Chris Lehane. “Si tratta di leader del settore, dalle credenziali impeccabile, che hanno sempre lavorato per promuovere il Turismo sostenibile. Con membri di 4 continenti, siamo ansiosi di poter contare sul loro punto di vista per assicurare che Airbnb possa restare l’alternativa agli ...

Per il Veneto un Turismo dal segno più : ... dall'altra siamo attenti a non considerare i primati come una normalità certa e definitivamente acquisita: il turismo non è né una scienza esatta né un'idea codificata, è un insieme di molte ...

Viaggi & Turismo - giugno al mare : partire con tutta la famiglia è più semplice : La voglia di mare non è mai abbastanza e quando arrivano le prime giornate di sole, la mente si catapulta in un attimo tra spiagge dorate, acque cristalline e il relax tanto atteso. I bambini, d’altronde, non vedono l’ora di giocare liberi sulla sabbia, fare tuffi in acqua e divertirsi con nuovi amici. L’occasione si fa più vantaggiosa se si sceglie una vacanza di mare a giugno. Le spiagge sono meno affollate, non bisogna attendere che arrivi il ...

Pasqua - Cia : più famiglie in agriTurismo - cresce l’ospitalità “a quattro zampe” : Il fattore meteo aiuta le partenze e premia gli agriturismi. Dopo settimane di pioggia e freddo, il tempo primaverile previsto per Pasqua e Pasquetta incentiva la voglia di aria aperta e natura, come dimostrano le oltre 320 mila presenze attese nelle strutture rurali nel week-end di festa alle porte. La stima è di Turismo Verde, l’associazione di Cia-Agricoltori Italiani per la promozione agrituristica. cresce anche la richiesta dell’ospitalità ...

Turismo : mobilità green e buona tavola sempre più cercati da italiani : EnoTurismo e mobilità sostenibile, eccellenze enogastronomiche e ‘green’: un connubio sempre più ricercato dai turisti italiani. Su questo tema hanno fatto il punto due importanti attori del settore, Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, e Seminario Permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del vino e degli alimenti – durante la tavola rotonda ‘EnoTurismo e ...