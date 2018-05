Turismo | l' estate che sarà

Turismo : in Campania attesa estate da record : L’estate 2018 in Campania “sarà probabilmente da record” nonostante “il flusso turistico nel Mezzogiorno resti ampiamente al di sotto di quello del Nord Italia“: lo ha dichiarato Agostino Ingenito, presidente di Aigo Confesercenti e di Abbac (Associazione bed & breakfast e affittacamere della Campania), che ha delineato una previsione della stagione estiva a Napoli e in Campania dal punto di vista della ...

Turismo - segnali incoraggianti : sarà estate positiva : Teleborsa, - Se il buongiorno si vede dal mattino, c'è da stare allegri . La stagione turistica primaverile sta andando molto bene e si profila un'estate molto positiva. Lo ha dettp il presidente ...

Turismo - segnali incoraggianti : sarà estate positiva : Se il buongiorno si vede dal mattino, c'è da stare allegri . La stagione turistica primaverile sta andando molto bene e si profila un'estate molto positiva. Lo ha dettp il presidente della ...

Turismo - Federalberghi : segnali ottimi - estate molto positiva : Porto Cervo, 5 mag. , askanews, La stagione turistica primaverile sta andando molto bene e si profila un'estate molto positiva. Lo ha affermato il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, ...

Turismo. Nicolò - FdI - : "accelerare i tempi di programmazione per l'estate" : "Il turismo - conclude il Consigliere Regionale - rappresenta un driver decisivo della nostra economia e l'industria ad esso collegata con l'indotto che ne può derivare, la leva di una crescita ...

Turismo : 88% italiani in viaggio la prossima estate (+10%) - vince il mare (2) : (AdnKronos) – Dei vacanzieri che posseggono un animale, più di tre su dieci (32%) sono pronti a portarlo con loro e un italiano su due (55%) è disposto a pagare tra il 5 e il 30% in più rispetto al costo totale della vacanza, pur di poter avere dei servizi dedicati. In vacanza, secondo il sondaggio, gli italiani si portano anche le loro fobie. Oltre quattro vacanziere donne su dieci (43%) pensano che in valigia non possano mancare le ...

Turismo : 88% italiani in viaggio la prossima estate (+10%) - vince il mare (3) : (AdnKronos) – Stefano Dall’Ara, presidente di Robintur Travel Group, spiega che “la rete sta continuando il trend del 2017, quindi i risultati sono molto positivi. Abbiamo una crescita a doppia cifra e in particolare siamo molto contenti dell’esperienza che stiamo facendo con l’agenzia a marchio Viaggi Coop all’interno di alcuni centri commerciali che stanno crescendo con delle percentuali vicine al 20%. ...

Viaggi & Turismo : Cesenatico - la vera estate marinara e romagnola : L’anima marinara che si esprime tra le casette colorate che dipingono il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, in cui fermarsi ad ammirare le storiche vele del Museo della Marineria e nei gesti dei pescatori che al tramonto sistemano le reti, di ritorno dal mare. L’accoglienza coinvolgente della Riviera romagnola, sempre a contatto diretto con il mare e con le ampie spiagge sabbiose, che invitano a vivere le giornate al sole. Lo stile di ...

Estate alle porte : il #terremoto torna a minacciare il Turismo appena in ripresa in quattro regioni : Nel cratere è tornata la paura, ma a preoccupare, sottolinea la Coldiretti, sono anche gli effetti delle scosse sull'economia e sul lavoro.

Viaggi & Turismo : “scommettiamo” ora che sarà una bella estate a Zurigo? : A Zurigo, il terzo lunedì di aprile, si celebra l’arrivo della primavera: un corteo di bambini attraversano la città in costumi storici e di fantasia accanto al cosiddetto “Böögg”, un enorme pupazzo di ovatta bianca come la neve alto più di tre metri che rimanda ad uno degli eventi più spettacolari dell’anno. Durante questa giornata di festa sfilano nella città piena di stendardi le venticinque corporazioni di soli uomini e la società delle ...