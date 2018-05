Turchia | Ankara | stato emergenza non limita voto democratico

Turchia - alluvione a Ankara : sei feriti e danni ingenti : Allarme in Turchia, in particolare nel distretto di Mamak a est di Ankara, capitale della Turchia, colpito da un’improvvisa alluvioneche ha causato sei feriti e ha trasformato le strade in torrenti. Lo rende noto l’emittente televisiva turca “Ntv”. Come spiega il sindaco di Ankara, Mustafa Tuna, si tratta di un “disastro naturale, che non ha causato vittime né dispersi, ma sei feriti e ingenti danni ...

Turchia : Ankara - scoperti altri 3mila gulenisti nell'esercito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Russia-Turchia - Ankara : Spedizione S-400 prevista a luglio 2019 - : Lo ha dichiarato Ismail Demir, sottosegretario per le industrie della difesa , SSM, del ministero della Difesa turco. "Durante la riunione del Consiglio di cooperazione russo-turco ad alto livello ...

Turchia : Putin ad Ankara per incontrare Erdogan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona sfiora la rimonta in Turchia ma passa lo Ziraat Ankara : addio Finale per i gialloblù : Verona ha sfiorato il colpaccio in Turchia ma purtroppo non è riuscita a qualificarsi alla Finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri, dopo la sconfitta per 3-1 patita in casa, sono riusciti a battere lo Ziraat Bankasi Ankara per 3-2 (25-20; 25-20; 20-25; 24-26; 15-11) ma il risultato non è sufficiente per proseguire la propria avventura europea. I ragazzi di coach Grbic si ...

Svizzera-Turchia : Cassis pensa a viaggio ad Ankara : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...