Trump | vertice con Kim Jung-un il 12 giugno a Singapore Tutte le tappe del disgelo

Il vertice tra Trump e Kim Jong-un sarà il 12 giugno a Singapore : Finalmente ci sono una data e un luogo. Il summit fra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà il 12 giugno a Singapore. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Usa su Twitter: “Proveremo a renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo”, ha scritto. A marzo Trump aveva stupito il mondo accettando l’invito a incontrare Kim dopo mesi di sca...

Trump - vertice con Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore. “Momento speciale per la pace nel mondo” : Donald Trump e Kim Jong-un si vedranno a Singapore il prossimo 12 giugno. Lo rivela su Twitter il presidente americano. “Entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la pace nel mondo“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. La scelta della sede, anticipata dagli analisti nelle scorse settimane, non è casuale: Singapore offre garanzie assolute a livello di sicurezza, è un territorio neutrale per i leader, ma è ...

