Trump | vertice con Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore “Momento speciale per la pace

: L'annuncio di Trump: 'Vertice con Kim il 12 giugno a Singapore' - eziomauro : L'annuncio di Trump: 'Vertice con Kim il 12 giugno a Singapore' - TgLa7 : ++ #CoreaNord, media: vertice #Trump-#KimJongun il 10 giugno ++ - Agenzia_Ansa : #Trump, vertice con #Kim il 12 giugno a #Singapore -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Donalde Kim-un si vedranno ail prossimo 12. Lo rivela su Twitter il presidente americano. “Entrambi cercheremo di renderlo un momento davveroper lanel mondo“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. La scelta della sede, anticipata dagli analisti nelle scorse settimane, non è casuale:offre garanzie assolute a livello di sicurezza, è un territorio neutrale per i leader, ma è “amico” di entrambi i Paesi. E già in passato ha ospitato un altro storico incontro, quello fra il presidente cinese Xi Jinping e il leader di Taiwan Ma Ying-jeou, avvenuto nel 2015 a più di sessant’anni dalla guerra civile. The highly anticipated meeting between KimUn and myself will take place inon June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J.(@realDonald) ...