: ++ #CoreaNord, media: vertice #Trump-#KimJongun il 10 giugno ++ - TgLa7 : ++ #CoreaNord, media: vertice #Trump-#KimJongun il 10 giugno ++ - Adnkronos : Vertice #Trump-#Kim il 12 giugno a Singapore - bcerni : RT @Corriere: Corea del Nord-Usa, il vertice tra Trump e Kim il 12 giugno a Singapore -

"Il tanto atteso meeting tra Kim Jong Un e me si svolgerà il 12a Singapore". Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti,, con un tweet. "Entrambi proveremo a trasformarlo in un momento molto speciale per la pace mondiale", aggiunge. Poi, in un altro tweet, annuncia: i "cinque leader più ricercati dell'Isis appena catturati!".(Di giovedì 10 maggio 2018)