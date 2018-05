Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore

blogo

: Stati Uniti e Corea del Nord si ‘vedranno’: Kim incontrerà Trump a Singapore ( - 1001portails_it : Stati Uniti e Corea del Nord si ‘vedranno’: Kim incontrerà Trump a Singapore ( - ErminiaVoccia : La vera stella della distensione coreana: il presidente del Sud #MoonJaein. Il 22 maggio Moon incontrerà Trump e ce… - VirgilioVazzari : L'annuncio: Trump incontrerà Kim il 12 giugno a Singapore -

(Di giovedì 10 maggio 2018) 17.00 - Donaldil leader nordcoreano Kim-un ail 12. Lo stesso presidente USA con un tweet ha dato la notizia della data e del luogo, ma quello era già noto, dell'importante incontro: "Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo!".The highly anticipated meeting between KimUn and myself will take place inon June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!— Donald J.(@realDonald) May 10, 2018 Corea Del Nord, i tre prigionieri statunitensi sono arrivati negli USA10 maggio 2018, 9.10 - Il Presidente degli USA Donaldha accolto i tre cittadini statunitensi rilasciati ieri dalla Corea Del Nord. I tre uomini, come anticipato ieri, sono arrivati alle 8 di oggi presso la base militare di Andrews, a pochi chilometri da Washington, e all'aeroporto c'era ...