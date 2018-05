Trattativa M5S-Lega | Di Maio e Salvini nel governo Ancora fumata nera sul premier

Lega-M5S - la Trattativa su premier e ministeri si allunga fino a domenica : Ancora tempo chiedono Di Maio e Salvini al presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. Sino a domenica sostengono coloro che da questa mattina sono seduti al tavolo della trattativa. Ancora tre ...

Lega-M5S - la Trattativa su premier e ministeri si allunga sino a lunedì : Ancora tempo chiedono Di Maio e Salvini al presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. sino a lunedì sostengono coloro che da questa mattina sono seduti al tavolo della trattativa. Ancora quattro ...

Berlusconi : ok a governo M5s-Lega. Trattativa Di Maio-Salvini - Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Salvini avverte: l'alleanza del centrodestra è un prerequisito. Di Maio: nessun veto su Berlusconi, ma resto comunque in campagna elettorale. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...

Trattativa Lega-M5s - Martina 'Noi alternativa a deriva populista'. Cuperlo 'Chi auspicava questo esito si faccia domande' : ROMA - 'Non vedo l'ora che giuri un governo Di Maio-Salvini. In questa legislatura staremo all'opposizione'. Era il 30 marzo quando il renziano Andrea Marcucci , neo capogruppo Pd al Senato, chiarì la ...

Governo - Lega e M5s chiedono 24 ore al Quirinale. Trattativa per trovare un nome terzo. Aspettando Berlusconi : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

Governo : Randazzo (M5S) - impossibile Trattativa con pluricondannato Berlusconi : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Iniziativa del pluricondannato Silvio Berlusconi che apra la strada ? No grazie". Così, il consigliere comunale del M5S di Palermo Antonino Randazzo. "È impossibile alcuna trattativa per la formazione di un Governo con il leader di Forza Italia che ricordiamo ha avuto

"Ecco i favorevoli alla Trattativa con M5S". Le "liste di proscrizione" filorenziane scatenano l'ira di Franceschini e Martina : Una "gogna", un "bollino di infamia" o "liste di proscrizione". A poche ore dalla Direzione del Partito Democratico che avrebbe dovuto decidere l'eventuale apertura a una trattativa di governo con M5S, poi morta sul nascere dopo il "diktat" di Matteo Renzi ospite da Fabio Fazio, le polemiche non si smorzano, anzi aumentano. Non solo tra i dirigenti del Pd, impegnati sulla conta interna, ma anche tra militanti che da settimane rilanciano ...

Governo - Fedriga 'Riavvio della Trattativa con il M5s - spero in forno della responsabilità' : ROMA - Mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico , rifiutando l'idea di un Governo istituzionale, nel Carroccio le posizioni si differenziano. Fra chi, come ...

Rotta la Trattativa Pd-M5s. Furioso Di Maio con Renzi : : L'ex segretario dem non ha dubbi: Lega e M5s devono assumersi la responsabiltà di formare un esecutivo oppure fare una proposta di riforma costituzionale ed elettoral . In rivolta la minoranza del Pd -...

Salvini : "Renzi e Di Maio che ci azzeccano tra di loro?"/ Governo - leader della Lega boccia Trattativa PD-M5S : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo PD-M5S per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:14:00 GMT)

M5S-Pd alla prova della Trattativa. Toninelli 'Ma non rinunciamo a Di Maio premier' : Per Orlando i malumori all'interno del Pd vanno superati chiarificando la prospettiva politica: 'Cerchiamo un accordo programmatico o andiamo diritti alle elezioni? Perché lo scenario è questo, non ...

Di fatto stamattina comincia la vera Trattativa Pd-M5s per il governo : "È una situazione molto particolare". Maurizio Martina confessa che il tentativo di accordo con il M5s è quantomeno inedita ed inattesa e che non sarà una passeggiata. "Combatto. Ci provo fino in fondo". E dalle sue parole si capisce quanto scetticismo aleggi intorno all'impresa, non solo nel Pd. Anche nei Cinquestelle non è un coro trionfale. Le due comunità, dem e grillina, si stanno ...

Trattativa col M5S - Pd lacerato Adesso Martina rischia il posto : La situazione è grave e stavolta anche seria nel Pd, che si può ritrovare di qui a una settimana senza più neanche un «reggente» a tenere la barra di una barca in preda ai flutti. Quando (e se) mercoledì in Direzione si consumerà infatti la prima vera resa dei conti su due linee contrapposte, quella dei «governisti» e quella del «no ai grillini», l...