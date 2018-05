Torino | ritiro a Bormio da 8 a 22 luglio

Torino - deciso il ritiro estivo : tutti i dettagli : Si sta per concludere una stagione altalenante per il Torino, il pensiero adesso è rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo di non fallire. Continua la partnership tra il Torino Fc e Bormio, per il sesto anno consecutivo il Toro svolgerà nella prestigiosa località dell’Alta Valtellina la preparazione precampionato in altura. Mazzarri avrà modo di valutare la squadra dall’8 al 22 luglio, con un articolato programma di ...