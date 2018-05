Torino | operazione al piede sinistro per Lyanco | intervento riuscito

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Benevento : Calciomercato TORINO – La sessione di Calciomercato è ancora lontana ma alcuni club sono intenzionati ad anticipare i tempi, in particolar Torino e Benevento che ormai hanno pochissimi obiettivi in campionato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb le due società sono al lavoro per portare a termine una maxi operazione, in particolar modo il club granata ha messo nel mirino Guilherme, protagonista di una buona stagione ed il talento ...

Embraco venduta ai giapponesi della Nidec - ma Torino rimane fuori. Sindacati : “Operazione iniziata da tempo” : L’operazione di vendita di Embraco va in porto, ma esclude lo stabilimento italiano di Riva di Chieri, in provincia di Torino. Whirlpool ha trovato un accordo con la giapponese Nidec Corporation, che acquisirà per 1,08 miliardi di dollari in contanti Embraco, la divisione compressori della multinazionale. La notizia è stata diffusa oggi, ma per i Sindacati ha origine lontane nel tempo: “L’operazione Nidec è sicuramente iniziata ...

Prostituzione minorile a Torino - tutte le tappe dell'”Operazione Tacco 12? : Prostituzione minorile a Torino, tutte le tappe dell'”Operazione Tacco 12″ Quarto Grado Files ripercorre le tappe dell’indagine torinese sul giro di Prostituzione di ragazze minorenni. Continua a leggere

Prostituzione minorile a Torino - tutte le tappe dell''Operazione Tacco 12' : Quarto Grado Files arriva a Torino per ripercorrere le tappe dell' indagine , denominata " Tacco 12 ", sul giro di Prostituzione che ha visto implicate anche delle minorenni. Quest'ultime erano ...

È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo : Secondo La Stampa da questa mattina è in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo dello scorso 3 giugno. Durante una proiezione pubblica della finale di Champions League The post È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo appeared first on Il Post.

Trans rifiuta l'operazione - ma per Corte d'appello di Torino ha diritto di essere riconosciuta donna : LEGGI ANCHE 'Noi, genitori di Trans, in piazza per i diritti' 'Finalmente si supera l'illegittimo monopolio di certa scienza psichiatrica sulla vita delle persone Transessuali - continua Schuster - ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Spal? In tre possono cambiare maglia : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le squadre non vogliono farsi trovare impreparate e sembrano pronte ad anticipare i tempi, in particolar modo al lavoro Torino e Spal. La squadra granata sta disputando una stagione deludente, l’arrivo in panchina del tecnico Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati. Il presidente Cairo è dunque al lavoro per preparare la prossima stagione e guarda con attenzione in casa Spal, secondo ...

Serie A Torino - dopo l'operazione Niang torna ad allenarsi a parte : Torino - Seduta mattutina di allenamento per il Torino . Al Filadelfia i granata, in vista della gara di venerdì sera contro la Roma , anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A ...