Torino | operaio schiacciato in una cava | inutili i soccorsi

Torino - operaio muore schiacciato da una ruspa mentre è al lavoro in una cava : L'uomo, di 61 anni, era al lavoro in una cava a Rondissone, in provincia di Torino. Stando a quanto finora trapelato l'operaio sarebbe stato schiacciato dalla pala meccanica di una ruspa condotta da un suo collega.Continua a leggere

Operaio muore precipitando da 14 metri : per il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli : Secondo il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli per la morte di Francesco Esposito, Operaio di 59 anni che nel 2013 cadde da un'impalcatura mentre lavorava alla stazione Porta Nuova.Continua a leggere

Torino - operaio muore schiacciato da balle di polietilene da 8 quintali : E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del lavoratore.Continua a leggere

Torino - incidente lavoro : morto operaio travolto da balle polietilene/ Ultime notizie : era addetto pulizie : incidente sul lavoro a Torino: morto un operaio travolto dalle balle di polietilene, le Ultime notizie dal Canavese, a Salassa. Era addetto alle pulizie, mistero sulle cause(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Torino - operaio si impicca in un parco : "L'azienda non mi paga" : Un uomo di 53 anni si è tolto la vita impiccandosi nel parco di Stupinigi alle porte di Torino. Si tratta di un carpentiere romeno che viveva a Orbassano. L'uomo è stato trovato dai carabinieri. La moglie, non vedendolo rincasare, ha chiamato i carabinieri. Simion, che soffriva di crisi depressive, ha lasciato un biglietto in cui ha scritto di essere preoccupato per motivi economici: l'azienda per cui lavorava non lo pagava da mesi.