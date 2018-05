Torino | deciso il ritiro estivo | tutti i dettagli

calcioweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Si sta per concludere una stagione altalenante per il, il pensiero adesso è rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo di non fallire. Continua la partnership tra ilFc e Bormio, per il sesto anno consecutivo il Toro svolgerà nella prestigiosa località dell’Alta Valtellina la preparazione precampionato in altura. Mazzarri avrà modo di valutare la squadra dall’8 al 22 luglio, con un articolato programma di lavoro tra parte atletica, sessioni tecnico-tattiche e almeno tre amichevoli, nello stesso periodo anche la presentazione della squadra ai tifosi. LEGGI ANCHE –> Calciomercato, il presidente Cairo ha in mente una coppia d’attacco pazzesca per la prossima stagione L'articoloilCalcioWeb.