Top 50 club al mondo per valore di mercato | entra anche l' Atalanta | è 43

Genoa - se parte Veloso può arrivare il talento di un Top club : E' Youssef Ait Bennasser, 21enne, centrocampista in forza al Monaco il possibile sostituto di Miguel Veloso per la prossima stagione. Il Genoa di Enrico Preziosi è già attivissimo sul calciomercato, la società rossoblu vuole bruciare le tappe e farsi trovare pronta per giugno. Veloso in Cina? Per il Genoa c'è Bennasser Tra i tanti nodi di da sciogliere c'è quello relativo al centrocampista portoghese, la cui permanenza sotto la lanterna è ormai ...

Gabrielli ai club : “meno limiti trasferte ma sTop incidenti” : “Vorremmo finire questo campionato nel migliore dei modi, a partite dall’evitare di porre limiti alle trasferte, ma non dovranno continuare gli episodi che espongono a rischi i tifosi e gli stessi cittadini”. Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, dopo l’incontro al Coni con i club della serie A, ora riuniti in Assemblea. “Abbiamo assistito a situazioni in cui si sono fermati nella corsia di emergenza ...

Milan - due Top club su Gattuso e Mirabelli : Come scrive la Gazzetta dello Sport , due club esteri di alto profilo hanno messo gli occhi sulla coppia rossonera: il loro futuro, però, salvo sorprese, sarà ancora Milanista, con l'allenatore ...

Malcom : 'Voglio un Top club europeo - sto imparando l'inglese...' : Sto imparando l'inglese, perché è la lingua più importante del mondo. Ovunque tu sia, te la cavi con l'inglese'. Sulle tracce di Malcom ci sono Bayern Monaco , Arsenal e Tottenham .

Inter : scambio super con con un Top club di Serie A? I dettagli Video : L'#Inter appare rinfrancata dagli ultimi due turni di campionato. Quello che pareva essersi rotto irrimediabilmente, adesso sembra essere stato ricomposto. Come spesso accade quando il club nerazzurro è forte la sensazione che lo zampino di Luciano Spalletti sia decisivo. Nei giorni scorsi alcune speculazioni mediatiche avevano anche ipotizzato scenari che prevedessero l'allontanamento del tecnico, ipotesi al quanto remota se dovesse essere ...

Juve - arriva una richiesta da un Top club per Bentancur : Secondo il Corriere dello Sport , l' Atlético Madrid ha chiesto informazioni alla Juventus per Rodrigo Bentancur . Difficile però che i bianconeri lo lascino partire, visto che si punta forte su di lui per il futuro.

Torreira - il padre : 'Grati alla Sampdoria - sogna un Top club. La clausola? Vale di più' : ... Ricardo Torreira , che di mestiere proprio il radiocronista in Sudamerica: 'Questa possibilità è un sogno e la realizzazione di un lungo percorso dedicato a questo sport che è iniziato da quando ...

Gattuso - frasi Raiola?Milan tra Top club : Sta attraversando un momento negativo ma è una delle più grandi società del mondo. Quando un giocatore arriva al Milan si ritrova in un grande club: non solo perché qua è stato vinto tutto, ma perché ...

