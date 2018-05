Tiro con l' arco - Presentata la Youth Cup di Rovereto

Iran - Bremmer : "Con riTiro Usa da accordo conflitto militare più probabile" : Una decisione che "avrà sul multilateralismo a guida Usa un impatto negativo ben più grande di ogni altra decisione di politica estera presa fin qui", avverte il politologo americano, in riferimento ...

Al via le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso con alcuni attori noti : Le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso sono state avviate. Federico Zampaglione continua a postare anticipazioni sul ritorno in musica del gruppo, che dovrebbe essere segnato dal brano a due voci in programma per il 18 maggio prossimo. Nell'ultima foto postata dall'artista, anche Marco Giallini. L'attore potrebbe quindi essere tra i protagonisti della clip che il gruppo ha voluto dedicare al duetto con il quale ...

IRAN BRUCIA BANDIERA USA DOPO RITiro TRUMP DA ACCORDO NUCLEARE/ Ue e Russia confermano intesa : NUCLEARE IRAN, no di TRUMP all'ACCORDO: ultime notizie, deputati di Teheran BRUCIAno bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:17:00 GMT)

Trump - riTiro Usa da intesa su nucleare iraniano : ora rischio gravi contraccolpi : Il presidente Usa potrebbe anche imporre nuove sanzioni a Theran; possibili, drammatiche conseguenze su tutto il medio oriente e non solo. Iran pronto a reagire. Europa perplessa e preoccupata -

Donald Trump : "Mi riTiro dall'accordo sul nucleare con l'Iran" : Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica.A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l'Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della "pace e stabilità in ...

Nyt : "Trump annuncerà oggi il riTiro dall'accordo con l'Iran". Wp : "Pronto a reintrodurre alcune sanzioni" : Il presidente americano Donald Trump annuncerà oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Ad affermarlo sono stati diplomatici europei, dopo aver concluso di aver fallito a convincerlo che rinnegare l'impegno americano nell'intesa del 2015 potrebbe mettere l'Occidente contro Teheran. "Se i diplomatici avessero ragione - ha scritto il New York Times nel riferire l'anticipazione delle fonti - l'annuncio sarà ...

Consiglio regionale Trentino-aa sÜdTirol * ' Rosa D'Amelio : la nuova Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee ... : Come rappresentanti del Trentino-Alto Adige/sÜdtirol, ci siamo trovati concordi e abbiamo deciso di non partecipare al voto, perché la nomina non rispetta il criterio di alternanza politica fino ad ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : l’elenco dei convocati azzurri per la prova in Turchia : Torna protagonista la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Dopo l’appuntamento di Shanghai, dove la Nazionale italiana si è messa in grande evidenza (un argento ed un bronzo), gli azzurri si preparano alla prossima sfida ad Antalya (Turchia), programmata dal 21 al 26 maggio, presentandosi con i migliori rappresentanti a disposizione. Nell’arco olimpico il Bel Paese potrà contare su Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco ...

Il S dTirol batte il Mestre e chiude con uno storico 2 posto : La cronaca Contro il Mestre degli 'ex' Spagnoli e Zecchin, che partono entrambi in panchina, mister Zanetti non può disporre del solo Baldan, infortunato, e ripropone lo stesso undici di partenza del ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : SudTirol secondo nel girone B - Triestina fuori dai playoff! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C. Nell'ultima giornata il Sudtirol e il Catania si prendono il 2^ posto, la Triestina resta fuori dai playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:30:00 GMT)

Boxe - Gennady Golovkin stende MarTirosyan al secondo round. Ko annunciato - sfida a Canelo in autunno? : Doveva essere un match lampo e così è stato. Gennady Golovkin ha steso Vanes Martirosyan in appena due round: il Campione del Mondo WBC, WBA, IBO, IBF dei pesi medi ha letteralmente surclassato il malcapitato armeno nel match che metteva in palio le sue cinture iridate. Golovkin aveva dovuto trovare un sostituto dell’ultimo minuto vista la squalifica di Canelo per doping che aveva impedito il regolare svolgimento di un incontro stellare e ...

RiTiro estivo 2018/19 : la Sampdoria a Ponte di Legno-Temù per il quarto anno consecutivo : Per il quarto anno consecutivo la sede che ospiterà la preparazione pre-campionato dei blucerchiati è pronta ad accogliere i tifosi proponendo giorni di sport, turismo e relax. Samp Camp . In ...

Gf - Alberto rincara la dose contro Aida : "Manco sotto tortura uscirei con lei. Come lo Tiro su?" : Dopo la diretta del Gf Nip di lunedì sera, il rapporto tra Aida Nizar e Alberto Mezzetti si è notevolmente incrinato. Il motivo? Non è dato a sapersi, ma quello che è certo è che Alberto Mezzetti ha ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno di Mantova : 26 azzurri in riTiro fino al 22 maggio : Sono 26 gli azzurri convocati dal DT Guglielmo Guerrini per il raduno della nazionale italiana di Canoa velocità a Mantova: la nostra selezione sarà impegnata sulle acque virgiliane fino al 22 maggio. A farla da padrone il kayak maschile, con 15 azzurri chiamati. Per quanto riguarda la canadese, 6 donne e 5 uomini completano il quadro dei selezionati. KAYAK SENIOR MASCHILE C. S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI S.C. TICINO PAVIA: Manfredi ...