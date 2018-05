Tigre della Tasmania estinta

Volley - Perugia e gli occhi della Tigre : Zaytsev - Bernardi e i gladiatori tricolori. Il primo scudetto e lo show dei Campioni d’Italia. : La prima volta non si scorda mai, Perugia ricorderà a lungo questa notte da favola che porta in dote la magia del tricolore. I Block Devis hanno conquistato il loro primo storico scudetto stritolando Civitanova in una gara5 che non ha avuto storia: doveva essere una battaglia campale e invece si è risolta con lo show solitario di una magnifica Sir che ha riscritto la sua giovane storia. Il titolo di Volley maschile è stato conquistando con pieno ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia - gli occhi della Tigre. Civitanova crolla in gara1 - i Block Devils vincono la prima battaglia : La prima battaglia è tutta di Perugia. I Block Devils hanno sconfitto Civitanova per 3-1 (25-21; 22-25; 25-18; 25-23) nella gara1 della Finale Scudetto di Volley Scudetto: i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi hanno mandato in visibilio la folla del PalaEvangelisti schiacciando la Lube nel primo atto di una serie conclusiva che si preannuncia molto lunga e combattuta. Dopo due ore estenuanti e appassionanti, gli umbri sono riusciti a spuntarla sui ...

Mina L’aliena/ Anticipazioni : Vincenzo Mollica ripercorre la carriera della Tigre di Cremona (2 aprile) : Mina, l'aliena: Anticipazioni del programma in onda su Rai1 con Vincenzo Mollica; interviste, filmati di repertorio e il video dell'ultimo lavoro della tigre di Cremona, tutte le info.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:57:00 GMT)

Golf - il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam : La Tigre è tornata a ruggire ed è pronta ad affilare i denti in vista del primo Major stagionale. Tiger Woods parteciperà all’Augusta Masters 2018 con un unico obiettivo: vincere. Non è più tempo di esperimenti per il più grande Golfista di sempre, atteso dal pubblico di Augusta come la star più fulgida di un torneo in cui si accinge ad essere assoluto protagonista. Un autentico calvario lo ha costretto a rimandare più volte il rientro ...