Tifosi del Milan profetici | Poker servito Sì ma da parte della Juventus

I Tifosi in soccorso dell'Avellino - Curva Sud esaurita : I tifosi biancoverdi hanno sentito l'appello della società e sono accorsi in massa in vista della partita con lo Spezia. Curva Sud esaurita in vista del match che vale una fetta importante di salvezza.

Pescara - la Curva sud ai Tifosi dell'Ascoli : Pescara. L'intera Curva sud ai tifosi dell'Ascoli nella partita di sabato 12 maggio all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara. Sotto indicazione della questura di Pescara, e visto l'alto numero di ...

L’assist dell’anno è una rabona : il cross di Quaresma fa impazzire i Tifosi del Besiktas e diventa un tormentone social : Ricardo Quaresma, ex centrocampista dell’Inter, ha fatto esplodere lo stadio del Besiktas, dove milita dal 2015. Il portoghese ha ricevuto palla da calcio d’angolo e con una rabona ha servito un assist in mezzo all’area al compagno di squadra Duško Tošic, che ha segnato di testa il momentaneo vantaggio dell’1 a 0 sul Kayserispor. La partita, valida per il campionato turco, è finita col risultato di 2 a 0. L'articolo ...

Lamezia Terme - venti ultras del Catania arrestati per aggressione a 4 professori : li avevano scambiati per Tifosi del Siracusa : Li hanno puntati sul traghetto che collega Messina a Reggio Calabria. Li hanno inseguiti in autostrada. E una volta arrivati vicino alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme hanno dato fuoco alla loro auto con un fumogeno, li hanno picchiati e infine rapinati. Tutto perché pensavano che fossero i tifosi rivali del Siracusa. In realtà, come hanno rivelato gli inquirenti, si trattava di quattro docenti reggini diretti a Cosenza per un corso di ...

Suso-Milan - sarà addio? Ma il nome del sostituto fa già sognare i Tifosi Video : La stagione è quasi giunta al termine e in casa #Milan si pensa a come costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. I dirigenti rossoneri si stanno gia' muovendo sul mercato [Video]per individuare i profili giusti da inserire nell'organico a disposizione di Gattuso. Dopo i tanti soldi spesi durante la scorsa estate e dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, l'obiettivo per la societa' di via Aldo Rossi dovra' essere ...

La promessa di Preziosi ai Tifosi del Genoa e le novità per il futuro del club : Enrico Preziosi ha deciso di proseguire con Davide Ballardini anche nella prossima stagione. E' questo il primo segnale di pace diretto ai tifosi del Genoa, che tanto avevano a cuore le sorti del mister, dopo aver dribblato abilmente le domande sul futuro del tecnico. Addirittura sembrava che il patron rossoblu fosse orientato a cambiare guida, ma alla fine la scelta è ricaduta sull'allenatore ravennate, protagonista di un vero e proprio ...

Massimo Moratti incontra i Tifosi dell’Inter all’Int di Milano : La passione del calcio unisce medici e pazienti. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, incontra i tifosi nerazzurri domani 3 maggio alle 19 all’Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano, in una serata all’insegna dello sport, del sociale, del desiderio di successo, ma anche dell’amore per la città meneghina e i suoi abitanti. “E’ l’occasione – spiega il presidente dell’Inter ...

Roma - la squadra arriva all’Olimpico : entusiasmo alle stelle - show dei Tifosi del Liverpool [FOTO] : 1/22 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Champions : mille Tifosi del Liverpool per le strade di Roma : Champions: mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma Massima attenzione all’ordine pubblico Continua a leggere

Roma-Liverpool - caos nella Capitale “due Tifosi del Liverpool aggrediti con spranghe” - ma è giallo! : Massina tensione nella Capitale per Roma-Liverpool di questa sera. “due tifosi del Liverpool sono stati aggrediti con delle spranghe a Roma”. Questo quanto rivelato da alcuni quotidiani inglesi alle prese con la trasferta dei Reds nella Capitale italiana. Il Liverpool Echo ha riportato le parole di alcuni tifosi, rei d’essere stati presi d’assalto da supporters giallorossi muniti di spranghe. Il racconto è abbastanza dettagliato, ma al momento è ...