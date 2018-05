The Voice of Italy 2018 | finale Diretta e vincitore | Asia Sagripanti scala posizione con

Maryam Tancredi/ Chi è? L'inedito è "Non è una buona idea" - J-Ax : "Da film Pixar" (The Voice of Italy 2018) : Maryam Tancredi alla finale di The Voice of Italy 2018: il talento della cantante napoletana contro i pregiudizi del passato per il suo aspetto fisico.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:20:00 GMT)

Asia Sagripanti/ Chi è? L'inedito è "Gravità" - J-Ax : "Sudore Renga contro calvizia" (The Voice of Italy 2018) : Asia Sagripanti, chi è? Studentessa 19enne di una cittadina vicino a Pordenone, approda alla finale di The Voice of Italy 2018 nel team di Francesco Renga. È la favorita per la vittoria?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:12:00 GMT)

Andrea Butturini/ Chi è? L'inedito è "La risposta" - il pubblico lo esalta ancora (The Voice of Italy 2018) : Andrea Butturini finalista a The Voice of Italy 2018: chi è? Il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:07:00 GMT)

Beatrice Pezzini/ Chi è? L'inedito è "Arriverà l'estate" - J-Ax : "È come il Canone" (The Voice of Italy 2018) : Beatrice Pezzini è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2018: la partecipazione, a soli 15 anni, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:56:00 GMT)

VINCITORE The Voice OF ITALY 2018/ Chi è? Testa a testa tra Maryam e Andrea : VINCITORE The VOICE of ITALY 2018: chi porterà a casa il contratto discografico con la Universal tra Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti? Tutte le quote.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:55:00 GMT)

MARYAM TANCREDI/ Chi è? J-Ax : "Il record sono 3 mesi con Al Bano senza matrimonio" (The Voice of Italy 2018) : MARYAM TANCREDI alla finale di The Voice of Italy 2018: il talento della cantante napoletana contro i pregiudizi del passato per il suo aspetto fisico.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:48:00 GMT)

The Voice OF ITALY 2018 - FINALE/ Diretta e vincitore : Maryam Tancredi favorita - ma Andrea Butturini... : The VOICE of ITALY 2018, Diretta FINALE 10 maggio: inediti e duetti per i finalisti. Omaggio al dj svedese Avicii, ospite della serata Mihail e Betta Lemme. Chi sarà il vincitore?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:40:00 GMT)

ASIA SAGRIPANTI/ Chi è? Al Bano a Francesco Renga : Vi porterei in giro per il mondo (The Voice of Italy 2018) : ASIA SAGRIPANTI, chi è? Studentessa 19enne di una cittadina vicino a Pordenone, approda alla finale di The Voice of Italy 2018 nel team di Francesco Renga. È la favorita per la vittoria?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:33:00 GMT)

ANDREA BUTTURINI/ Chi è? Battutine bollenti di Cristina Scabbia su Francesco Renga (The Voice of Italy 2018) : ANDREA BUTTURINI finalista a The Voice of Italy 2018: chi è? Il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:24:00 GMT)

BEATRICE PEZZINI/ Chi è? Cristina Scabbia polemica : "Scenografia trash" (The Voice of Italy 2018) : BEATRICE PEZZINI è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2018: la partecipazione, a soli 15 anni, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:11:00 GMT)

Maryam Tancredi/ Chi è? J-Ax : "Al Bano zitto zitto è il più giovane di tutti!" (The Voice of Italy 2018) : Maryam Tancredi alla finale di The Voice of Italy 2018: il talento della cantante napoletana contro i pregiudizi del passato per il suo aspetto fisico.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:03:00 GMT)

Albano è diventato nonno. L’annuncio alla finale di The Voice 2018 : Albano Albano oggi è diventato nonno. Per la prima volta. L’annuncio è stato dato stasera in diretta su Rai2, durante la finale di The Voice of Italy 2018, cui il cantante ha preso parte in qualità di giudice e coach. Il neonato nipote del cantante pugliese è il frutto del matrimonio tra sua figlia Cristel Carrisi e l’imprenditore croato Davor Luksic. All’inizio del programma in onda su Rai2, il conduttore Costantino Della ...

The Voice of Italy 2018 - finale/ Diretta e vincitore : J-Ax scatenato - Al Bano top - ma la stella è Costantino! : The Voice of Italy 2018, Diretta finale 10 maggio: inediti e duetti per i finalisti. Omaggio al dj svedese Avicii, ospite della serata Mihail e Betta Lemme. Chi sarà il vincitore?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:58:00 GMT)

