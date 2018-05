THE FIGHTER Su Iris il film con Mark Wahlberg e Christian Bale oggi | 10 maggio 2018

THE King of Fighters 14 : arrivano 4 nuovi DLC : 4 nuovi personaggi si uniscono alla battaglia in "The King of Fighters 14" grazie ai DLC, per un totale di 58 combattenti pronti a tutto.KOF XIV, l'ultimo capitolo della serie, comprendeva un vasto roster di 50 personaggi al suo lancio nell'Agosto 2016. 4 nuovi personaggi dei DLC sono stati resi disponibili ad Aprile 2017, e altri 4 (Oswald, Heidern, Najd, Blue Mary) verranno lanciati questa volta con un roster totale di 58 combattenti! Scegli ...

THE KING OF FIGHTERS XIV : 4 nuovi personaggi si uniscono oggi alla battaglia grazie ai DLC! : SNK CORPORATION (Corporate HQ: Suita-city, Osaka, Japan, Company President: Koichi Toyama) è fiera di annunciare il lancio di 4 nuovi personaggi tramite i DLC a pagamento e un grande update gratuito (ver. 3.0) per il gioco su PlayStation 4 “THE KING OF FIGHTERS XIV(KOF XIV)”. 4 nuovi personaggi si uniscono alla battaglia grazie ai DLC per un totale di 58 combattenti pronti a spaccare! Prima di proseguire ...

THE King of Fighters '97 Global Match ha una data di lancio : The King of Fighters '97 Global Match approderà per PlayStation 4, PS Vita e PC il 5 aprile, rivela l'ultima edizione del settimanale The Drop pubblicato sul PlayStation Blog.Come riporta Gematsu, The King of Fighters '97 Global Match è un porting di The King of Fighters '97 ma con l'introduzione delle battaglie online e nuove feature implementate. I giocatori potranno scegliere tra due stili di combattimento distinti, una "Advance Mode" e una ...