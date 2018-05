Thanos su Fortnite | sono stati gli stessi registi di Infinity War a proporre il crossover

Misteriosa botola in Fortnite - cos’è? Thanos viene nerfato - era troppo potente : Thanos in Fortnite era troppo forte, per questo Epic Games ha preso dei provvedimenti. Chi per qualche ora ha approfittato della potenza del "cattivo" di Avengers Infinity Wars ora noterà qualcosa di differente. L'arma vivente che risponde a nome di Thanos è stata praticamente nerfata. Come è cambiato Thanos in Fortnite Epic Games ha confermato di aver ridotto alcuni poteri di Thanos grazie a un hotfix rilasciato durante la scorsa notte. Ma ...

Thanos e il Guanto dell'Infinito invadono Fortnite : scopriamo il changelog della patch 4.1 : Come promesso nella giornata di ieri la patch 4.1 di Fortnite è finalmente live ed Epic Games ha rivelato i dettagli di questo aggiornamento sottolineando anche un arrivo molto importante all'interno del gioco: direttamente da Avengers: Infinity War possiamo dare il benvenuto al temibile Thanos e al potentissimo Guanto dell'Infinito.Il crossover tra il film del momento e Fortnite (che è sicuramente uno dei giochi di maggior successo di questi ...

