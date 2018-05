Terrorismo | supporto a cellule e formazioni jihadiste Video | 14 arresti | “Jabhat

Terrorismo - 14 ARRESTI CONTRO CELLULE JIHADISTE/ Video - fondi e supporto dall’Italia alla Siria : TERRORISMO , 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti Siria ni Jahbat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:10:00 GMT)

Terrorismo - supporto a formazioni jihadiste : arresti in tutta Italia : Operazione anti Terrorismo coordinata dalla Procura nazionale antimafia e anti Terrorismo in diverse regioni Italia ne. L'indagine, condotta dalla polizia e dalla guardia di finanza ha portato all'...

Terrorismo - supporto alla jihad in Siria : 14 arresti | Due cellule in Lombardia e Sardegna : Sarebbero due cellule legate all'organizzazione qaedista Siria na Jahbat Al Nusra quelle sgominate nell'operazione anti Terrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di diverse persone e ad una ventina di perquisizioni tra Lombardia , Veneto, Emilia Romagna e Sardegna

Terrorismo - supporto a formazioni jihadiste : arresti in tutta Italia : Terrorismo, supporto a formazioni jihadiste: arresti in tutta Italia Terrorismo, supporto a formazioni jihadiste: arresti in tutta Italia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, supporto a formazioni jihadiste: arresti in tutta Italia proviene da NewsGo.