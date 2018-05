Terrorismo | cellule al-Nusra | blitz e arresti da Cagliari a Brescia Video | metodo Hawala

Terrorismo - FERMATE CELLULE AL-NUSRA : BLITZ E ARRESTI IN ITALIA/ Video - siriani jihadisti indagati in Veneto : BLITZ anti-TERRORISMO in tutta ITALIA: AL-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a CELLULE quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:45:00 GMT)

