Terrorismo | blitz contro due cellule jihadiste | 14 arresti in tutta Italia

Blitz antiTerrorismo in diverse regioni : 14 persone arrestate : Roma, 10 mag. , askanews, - E' di 14 arresti il bilancio dell'operazione antiterrorismo, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e antiterrorismo, che ha portato all´individuazione di una vasta ...

Terrorismo - aiutavano jihadisti in Siria : blitz e arresti in tutta Italia : Sono in corso di esecuzione, dalle prime luci dell'alba, due distinte operazioni, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e AntiTerrorismo, condotte, rispettivamente, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, che hanno portato...

Blitz contro 2 cellule jihadiste - 14 arresti «Dall’Italia soldi al Terrorismo in Siria» : Operavano tra Sardegna e Lombardia, perquisizioni in quattro regioni. Supportavano le attività dei qaedisti di Al Nusra inviando soldi

Blitz contro due cellule jihadiste - 14 in manette “Dall’Italia finanziavano il Terrorismo in Siria” : Sarebbero due cellule legate all’organizzazione qaedista siriana Jahbat Al Nusra quelle sgominate nell’operazione antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di 14 persone e ad una ventina di perquisizioni tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Secondo quanto accertato dagli investigatori, le due cellule, ch...

Terrorismo - blitz in tutt'Italia - 14 arresti : smantellata una rete di integralisti islamici : È in corso in diverse regioni italiane un'operazione antiTerrorismo coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiTerrorismo. L'indagine, condotta dalla Polizia e dalla Guardia di...

Milano - blitz nel “fortino della droga” di via Cavezzali : sgomberato il residence. Controlli antiTerrorismo negativi : Uno spiegamento di 700 uomini, 180 appartamenti controllati e 70 persone accompagnate in questura. blitz all’alba nel residence di via Cavezzali 11, a Milano, un palazzo di 8 piani nei pressi di via Padova ritenuto il “fortino della droga” e più volte al centro di fenomeni di microcriminalità. Lo sgombero è iniziato intorno alle 6 di questa mattina: polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco hanno ...

Terrorismo - marocchino arrestato a Cuneo/ Blitz Piemonte - ultime notizie : istigazione a delinquere per l’Isis : Terrorismo, nuovo Blitz in Italia, ultime notizie, arrestato marocchino a Cuneo. È Stato fermato Ilyass Hadouz, ragazzo di 19 anni, bloccato dai Carabinieri del comando provinciale(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Terrorismo - blitz dei Ros : diciannovenne fermato in Piemonte : Terrorismo, blitz dei Ros: diciannovenne fermato in Piemonte Il cittadino marocchino residente in Italia è accusato di far parte di un gruppo terroristico. Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Roma, hanno accertato che il ragazzo scriveva sui social frasi inneggianti alla jihad e contro "i ...

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiTerrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini che ieri hanno portato a smantellare la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un cittadino marocchino residente in Italia è stato ...

Terrorismo - blitz a Cuneo : arrestato marocchino per istigazione a compiere attentati : Alle prime ore dell'alba un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato per Terrorismo dai Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Cuneo. Al centro delle indagini,...

Torino : un altro arresto per Terrorismo<br>Quarto blitz in tre giorni in Italia : Aggiornamento ore 10:00 - Ha 19 anni il giovane arrestato alle prime luci del giorno di oggi dai carabinieri a Fossano, vicino Cuneo e non a Torino come trapelato nell’immediatezza del fermo. L’arrestato si chiama Ilyass Hadouz, è di nazionalità marocchina ed è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalle finalità del terrorismo e partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Residente nel centro alle porte ...

Terrorismo - blitz a Fossano : arrestato 19enne : «È deprimente morire di vecchiaia…»scriveva su Facebook, inneggiando al percorso di un jihadista. «Ai miscredenti saranno destinati giorni neri che faranno imbiancare i capelli ai bambini…” impegnati a “…toglierci la luce senza sapere che siamo l’oscurità»....