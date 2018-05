Terrorismo | 14 arresti in Italia Fondi e sostegno a jihadismo Indagini in

Terrorismo - 14 arresti : “In Lombardia e Sardegna cellule che finanziavano un’organizzazione qaedista siriana” : Sono 14 le persone arrestate tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna con l’accusa di far parte di una rete di supporto alle formazioni combattenti di matrice integralista islamica operanti in Siria. Secondo gli investigatori le due cellule che sono state sgominate erano legate all’organizzazione qaedista siriana Jahbat Al Nusra e operavano in Lombardia e Sardegna. L’operazione, coordinata dalla Procura nazionale ...

