Terremoto in Friuli INGV ultime scosse | forte sisma M 3 6 a Bordano | paura a Udine

Terremoto - scossa di magnitudo 3.6 in Friuli - : Il sisma è stato registrato alle 23.48 del 9 maggio a una profondità di 7 chilometri e con epicentro a Bordano, Udine. Nessun danno a persone o cose, solo tanta paura nei giorni in cui ricorre il ...

Terremoto - forte scossa in Friuli. Magnitudo 3.6 - epicentro a Bordano. Paura a Gemona : Il sisma avvertito distintamente anche nella zona Pordenonese. Non risultano danni a persone o cose. La scossa di Magnitudo 3.6 (sentita anche Tolmezzo, Codroipo e Tarvisio) arriva a pochi giorni dalle celebrazione del 42esimo anniversario del devastante Terremoto che 42 anni devastò tutta l'area, causando migliaia di morti.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Friuli : paura a Udine - Tolmezzo e Tarvisio in tarda serata : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi in tarda serata, alle 23.48, in provincia di Udine, nella Carnia. Il sisma, di magnitudo 3.6, ha avuto profondotà di soli 7,4 chilometri ed è stato,...

Scossa di Terremoto in Friuli : magnitudo 3.6 - epicentro a Bordano : Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.6, epicentro a Bordano Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.6, epicentro a Bordano Continua a leggere L'articolo Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.6, epicentro a Bordano proviene da NewsGo.

Terremoto - paura in Nord Italia : forte scossa in Friuli - epicentro nei pressi di Bordano vicino Tolmezzo [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - forte scossa in Friuli : paura a Udine - Tolmezzo e Tarvisio in tarda serata : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi in tarda serata, alle 23.48, in provincia di Udine, nella Carnia. Il sisma, di magnitudo 3.6, ha avuto profondotà di soli 7,4 chilometri ed è stato,...

Accadde oggi : il 6 maggio 1976 il tragico Terremoto in Friuli : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. In quel giorno del 1976 la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Il sisma colpì principalmente le zone di Udine e Pordenone, tanti i Comuni distrutti o danneggiati, quasi mille le vittime totali. I danni furono amplificati dalle condizioni del suolo, delle costruzioni ...

Accadde oggi : il 6 maggio 1976 il tragico Terremoto in Friuli : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. In quel giorno del 1976 la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Il sisma colpì principalmente le zone di Udine e Pordenone, tanti i Comuni distrutti o danneggiati, quasi mille le vittime totali. I danni furono amplificati dalle condizioni del suolo, delle costruzioni ...

Terremoto - Serracchiani : in Friuli sia vivo lo spirito della ricostruzione : “Il Terremoto in Friuli 42 anni fa distrusse famiglie, case e fabbriche: pieta’ per i nostri morti, ancora grazie a chi soccorse. Dalle macerie le comunita’ risorsero piu’ forti e unite, dando esempio di umanita’ e sana amministrazione. Teniamo vivo lo spirito della ricostruzione“: questo il post pubblicato su Twitter dalla deputata del PS Debora Serracchiani. L'articolo Terremoto, Serracchiani: in Friuli sia ...

Friuli - 42 anni dal Terremoto : l’appello della protezione civile : “6 maggio 1976, sono passati 42 anni dal devastante terremoto del Friuli. Da quella tragedia nacque la moderna protezione civile. Facciamo un appello ai giovani affinché si informino; per non dimenticare e costruire assieme comunità“: lo scive la protezione civile del Friuli Venezia Giulia su Twitter. Il volontariato regionale di protezione civile del Friuli Venezia Giulia nasce in uno dei momenti più tragici della storia della ...

6 maggio 1976 - il ricordo del Terremoto del Friuli : Il 6 maggio 1976 in Friuli la terra trema , spazzando via in pochi istanti paesi interi. Alle nove di sera un rumore cupo, sordo, irrompe nella quotidianità delle famiglie friulane, molte delle quali ...

Terremoto Friuli : “Il primo pensiero alle famiglie delle vittime” : “Alla vigilia del 6 maggio il primo pensiero va a tutte le famiglie che persero i loro cari in quelle terribili scosse del ’76. Quelle ferite non sono rimarginabili. Il secondo pensiero va alla vocazione a ricostruire, all’immagine delle maniche rimboccate da subito per risorgere”. Cosi’ il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla vigilia del quarantaduesimo anniversario del Terremoto del Friuli.-- “Provengono da cio’ che ...

Terremoto - serie di scosse in Friuli : Cinque scosse di Terremoto in poche ore in Carnia. La prima, di magnitudo 3.8, è stata registrata questa mattina pochi minuti dopo le 9 ed è stata avvertita nitidamente in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il sisma è stato avvertito anche in molte località del Veneto. L’epicentro, secondo i sismografi del Centro Nazionale Terremoti, Invg, a 4 chilometri da Forni di Sopra, in provincia di Udine, a una profondità di 2 chilometri.La terra ...

Terremoto oggi in Friuli/ Udine - INGV : scossa M 3.8 e 3.6 - continuo sciame sismico in Carnia (25 febbraio) : Terremoto oggi in Friuli: Udine e Belluno, ultime scosse INGV. Sisma M 3.8 e 3.6, sciame sismico. Non ci sono danni ma è stato nettamente avvertito. Epicentro e nuove scosse in aggiornamento(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:25:00 GMT)