Terremoto | forte scossa nelle Filippine MAPPE e DATI

Terremoto in Friuli/ INGV ultime scosse : forte sisma M 3.6 a Bordano - paura a Udine (oggi - 10 maggio 2018) : Terremoto in Friuli: forte sisma M 3.6 a Bordano, paura a Udine. INGV ultime scosse e notizie di oggi, 10 maggio 2018. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:54:00 GMT)

Terremoto - paura in Nord Italia : forte scossa in Friuli - epicentro nei pressi di Bordano vicino Tolmezzo [MAPPE e DATI]

Forte scossa di Terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan : Forte scossa di terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan Forte scossa di terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan Continua a leggere L'articolo Forte scossa di terremoto in Tajikistan al confine con l’Afghanistan proviene da NewsGo.

Forte scossa di Terremoto in Tajikistan [DATI] : Un Forte terremoto di magnitudo Mwp 6.3 si è verificato in Tajikistan alle 12:41:43 ora italiana, 15:41:43 ora locale, ad una profondità di 77 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Forte scossa di terremoto in Tajikistan [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : forte scossa ad Ascoli Piceno Video : Una scossa di Terremoto, di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno, alle 18:24 ora Italiana. Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipoCentro dell'evento sia stato individuato a circa 28 chilometri ...

Non si registrano feriti o danni : Aggiornamento 20.08 - L’Ingv aveva già registrato due scosse di terremoto nelle Marche questa notte, all’1:27 e all’1:30 nella zona di Pieve Torina (Macerata), scosse di magnitudo 2.5 con ipocentro a 7 e a 8 km di profondità. Dopo la scossa di terremoto delle 18.24 di oggi. di magnitudo 3.2, con epicentro a 2 km da Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), alle 19.19 un’altra scossa di magnitudo 2.1 è stata rilevata nell’area di Muccia, ...

Forte scossa di Terremoto nell'Ascolano : Aggiornamento 19.55 - La scossa di terremoto di magnitudo 3.2 di oggi nell'Ascolano è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 18.24 ed è stata avvertita distintamente in tutta la Vallata del Tronto fino ad Ascoli Piceno. In particolare i comuni che hanno sentito di più la scossa oltre ad Appignano del Tronto, distante appena 2 km dall'epicentro, sono i vicini Castel di Lama, Castorano, Offida e Colli ...

Hawaii - Terremoto di magnitudo 6.9 durante l’eruzione del vulcano Kilauea/ Video - è il più forte da 43 anni : vulcano Kilauea, Hawaii: eruzione Video, evacuati migliaia di abitanti dopo una serie di scosse. Tanta paura per la fuoriuscita di lava nell’area di Mohala Street(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:51:00 GMT)

Hawaii - Terremoto di magnitudo 6.9 : è la scossa più forte dal 1975 | : Il sisma durante l'eruzione del vulcano Kilauea. Nella Big Island è stato proclamato lo stato di emergenza. Migliaia di persone evacuate, 14mila senza elettricità

