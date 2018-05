Terremoti Sicilia | fibra ottica per lo studio delle faglie sottomarine

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Sfruttare le fibre ottiche per individuare piccoli movimenti causati dasul fondale del mare a largo dellausando l’infrastruttura sottomarina dei Laboratori Nazionali del Sud dell’Infn, in fase di completamento grazie ai fondi della Regione, progetto Idmar. È questa l’idea dello scienziato francese Marc-André Gutscher (CNRS-Univeristà di Brest) su cui l’European Research Council (ERC) ha deciso di investire assegnando al progetto FOCUS un Advanced Grant, per un totale di 3,5 milioni di euro in 5 anni. Focus validerà una nuova tecnologia testando la tecnica della riflettometria laser, comunemente usata per il monitoraggio di strutture ingegneristiche, per rilevare piccoli movimenti sismici sulla faglia sottomarina del monte Alfeo, ad Estcoste di Catania, in collaborazione con Infn e Ingv. Il progetto Focus è una testimonianza di come gli investimenti in ...