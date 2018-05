Ter Stegen si racconta | ' Da piccolo ero attaccante | sono diventato portiere per caso'

Anche Marc Ter Stegen sostiene il progetto Adidas UltraBOOST Parley : «Vivo vicino al mare e cerco di trascorrere più tempo possibile in spiaggia. Quando ho saputo della partnership tra Adidas e Parley, mi sono subito identificato. Voglio favorire il cambiamento ambientale attraverso un’iniziativa in cui credo. Sono fiero di collaborare con Adidas Running e Parley per accendere i riflettori sulla bellezza degli oceani e lavorare a progetti che possono porre fine alla loro distruzione. Con ogni paio di scarpe ...

Diretta/ Roma-Barcellona (risultato live 1-0) streaming video Canale 5 : Ter Stegen salva su Dzeko! : Diretta Roma Barcellona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Giallorossi a caccia dell'impresa per andare in semifinale di Champions League(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:21:00 GMT)

Ter Stegen e la sua classifica dei portieri più forti : 'De Gea - Neuer - Buffon e Alisson' : ROMA - 'Mi aspetto una partita per niente facile. Sappiamo di avere un vantaggio e di doverlo difendere. Per noi non cambia nulla, vogliamo giocare bene per continuare in Champions' . Così il portiere ...

Barcellona - Ter Stegen : 'Il gol di Florenzi mi ha reso più forte. Alisson uno dei 5 migliori portieri al Mondo' : Il portiere del Barcellona , Marc-André ter Stegen , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma: 'Partita non semplice da affrontare, ma siam concentrati al ...