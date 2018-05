Tensione alle stelle Iran – Israele | missili sulle alture del Golan e a Damasco

Sesso ad alta quota per Liam Gallagher con la Allen? Tensione con l'ex moglie : Liam Gallagher si è reso protagonista di un rapporto focoso ad alta quota con Lily Allen? I fan sono tormentati da questi interrogativi da circa quattro anni. Infatti proprio nel 2014 il cantante ha ...

Governo - Tensione alle stelle nel Pd. Martina : 'Così rischiamo l'estinzione' : "In queste ore - afferma Martina - stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio punto di vista ...

”Mi ha rotto il caz**”. Gf - Tensione alle stelle. Dopo Aida e Baye è il turno di Danilo e Luigi : parole forti - insulti e parolacce : Ancora tensione alle stelle al Grande Fratello Nip. Dopo le liti tra Baye Dame e il resto del gruppo con Aida Nizar e Alberto Mezzetti, quello che sembrava un “bel” gruppo affiatato di maschi alfa sembra stia iniziando a sgretolarsi. La vicinanza tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti ha catalizzato l’attenzione degli inquilini e ieri mattina i ragazzi hanno commentato ciò che hanno visto durante la notte. Entrambi ...

Juventus - Tensione altissima : furia dei tifosi contro squadra ed Allegri : Situazione delicatissima in casa Juventus, alta tensione per i bianconeri dopo la brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, un solo punto di vantaggio sul secondo posto ed un finale di campionato difficile che non fa di certo ben sperare in vista delle ultime 4 partite. I tifosi sono delusi dopo l’eliminazione in Champions League e la sconfitta contro la squadra di Sarri, l’incubo ‘zeru tituli’ è sempre ...

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Tensione dopo la rabbia di Allegri post Juve-Napoli : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:38:00 GMT)

“Esco in diretta - giuro”. Grande Fratello - Tensione alle stelle tra gli inquilini. Le liti in Casa sono quasi all’ordine del giorno - ma l’ultima è grossa. Al punto che c’è chi non ce la fa già più e vuole mollare tutto : Grande Fratello, il reality è appena iniziato, ma gli inquilini della Casa sono tutto fuorché tranquilli. Le prime incomprensioni e i primi litigi hanno già fatto da padroni nel corso della prima settimana e se questa è la premessa chissà che succederà nei prossimi giorni, mamma mia! Non tutti i sedici concorrenti, ovviamente, sono fumantini, ma qualcuno sì e ha già avuto modo di dimostrarlo in Casa. Una di questi è Lucia Bramieri, che ...

“Ma dattelo in faccia!”. Grande Fratello - Tensione alle stelle. Tra due inquilini scoppia la furiosa lite ed è caos : cosa è successo davanti alle telecamere : L’attesissima quindicesima edizione del Grande Fratello è iniziata. Era da settimane che si parlava di possibili concorrenti, delle caratteristiche della casa e degli amatissimi opinionisti. Per non parlare di lei, Barbara D’Urso, la timoniera dei pomeriggi e della domenica Mediaset. Molti concorrenti non sono del tutto sconosciuti, anzi, i sono ex fidanzati di modelle (Luigi Favoloso, ragazzo di Nina Moric), compagni di ...

Siria - Tensione alle stelle Usa-Russia. Petrolio a record in oltre tre anni - paga anche Arabia Saudita : I timori legati all'escalation delle tensioni tra la Russia di Vladimir Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump fanno scattare al rialzo i prezzi del Petrolio.

Trump-Putin - Tensione alle stelle : Washington, 12 apr. (AdnKronos) – tensione alle stelle tra Usa e Russia. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Trump “ha diverse opzioni a sua disposizione, molte delle quali rimangono sul tavolo”, per rispondere all’attacco con armi chimiche di sabato a Douma, precisando quindi che non è ancora stata presa una decisione finale su eventuali raid militari. “Non abbiamo ancora definito alcuna azione ...

Salento - NoTap rallentano i lavori nei cantieri - la polizia interviene : Tensione e feriti : Gli attivisti che si oppongono al gasdotto denunciano manganellate ai manifestanti pacifici, l'azienda parla di strada invasa da pietre e chiodi per impedire l'accesso agli operai.Continua a leggere

Spalletti-Mazzarri - alta Tensione dopo la partita : ecco cosa è successo : Nel lunch match sono scese in campo Torino ed Inter, alta tensione al termine della partita con il botta e risposta tra Mazzarri e Spalletti. ecco le parole dell’interista a Sky Sport: “Rabbia nel saluto a Mazzarri? Lui è uno che ha sempre un po’ di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c’è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la ...

“Non ballo!”. Terremoto ad Amici. L’antico idillio tra Anbeta Toromani e Alessandra Celentano è finito. Di fronte alle parole pesanti della maestra di danza - la ballerina volta le spalle con sdegno : Tensione alle stelle : Il talent è entrato nel vivo e ormai la competizione si è fatta ‘tagliente’. Il serale di Amici sta già riservando diversi colpi di scena, ovviamente all’insegna della polemiche. Abbiamo visto che in trasmissione c’è stato un nuovo grande ritorno, ovvero quello dell’amata ballerina Anbeta Toromani che da qualche tempo si era dedicata esclusivamente alla sua carriera nei teatri. La ‘protetta’ di Alessandra Celentano però ha stupito tutti ...

Bologna - alta Tensione : Dzemaili aggredito dopo l’allenamento : Bologna, Dzemaili aggredito. La squadra di Donadoni è reduce dal pareggio contro la Roma, risultato che ha avvicinato i rossoblu all’obiettivo salvezza, nel frattempo si è verificato uno spiacevole episodio. Come riferito da Il Resto del Carlino infatti il centrocampista svizzero è stato aggredito da tre individui all’uscita dal centro sportivo. I tre si sarebbero avvicinati alla macchina del calciatore chiedendo autografi e ...