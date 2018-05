Tennis | Masters 1000 Madrid 2018 | i risultati di giovedì 10 maggio Nadal fa 50 e vola ai

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : Novak Djokovic in crisi! Il serbo sconfitto nel secondo turno da Kyle Edmund : Continua il periodo negativo dell’ex n.1 del Tennis mondiale Novak Djokovic. Il serbo, impegnato nel Masters1000 di Madrid (Spagna), ha dovuto incassare un’altra cocente sconfitta. Reduci dalle precoce uscita di scena di Barcellona (Spagna), Nole continua a denunciare grossi problemi nel suo gioco da quando è tornato in campo, reduce dal periodo di stop per problemi al gomito. Djokovic, infatti, si è arreso al britannico (n.22 del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di martedì 8 maggio. Raonic elimina Del Potro. Avanti Del Potro. Giornata nera per l’Italia : Cadono le prime teste di serie importanti al Masters 1000 di Madrid. Nel big match di questo martedì Milos Raonic elimina Grigor Dimitrov, numero 3 del seeding, al termine di una partita molto combattuta e che premia il canadese al terzo set per 6-3. Saluta la capitale spagnola anche Pablo Carreno Busta, n°9 del torneo, che cede nettamente in due set al croato Borna Coric, che continua nella sua ottima stagione. Bella vittoria di Juan Martin Del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : Paolo Lorenzi fermato al primo turno dall’iberico Fernando Verdasco : Finisce già l’avventura italiana al torneo ATP Masters 1000 di Madrid: sulla terra battuta iberica anche Paolo Lorenzi saluta la compagnia al primo turno, eliminato dal padrone di casa Fernando Verdasco in due set, con lo score di 7-5 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Decisivo un break per set a seguito di una pausa per pioggia dopo una manciata di game. Nel primo set l’inizio è scoppiettante, ed il nostro ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : Fabio Fognini è irriconoscibile - Leonardo Mayer vince in due set : È durato un’ora e venticinque minuti il Masters 1000 di Madrid di Fabio Fognini, eliminato al primo turno per mano dell’argentino Leonardo Mayer in due set, 6-3 6-4. Un Fabio irriconoscibile, poco aggressivo e molto falloso. Soprattutto poco incisivo al servizio, fondamentale col quale oggi non è mai riuscito a fare la differenza contro un Mayer più costante e lucido nei momenti chiave. Fognini si è reso autore solo di brevi ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di lunedì 7 maggio. Novak Djokovic elimina Kei Nishikori. Fuori Lucas Pouille - avanti Milos Raonic : Dopo l’antipasto di ieri, oggi è cominciato definitivamente il Masters 1000 di Madrid, con ben dieci partite disputate. Spiccava su tutte quella che vedeva di fronte Novak Djokovic e Kei Nishikori, vinta dal serbo in due set, 7-5 6-4. Non è stato l’incontro del secolo, tutt’altro. Entrambi hanno messo in mostra parecchie difficoltà, sia fisiche che tecniche, e alla fine a prendesi il pass per il secondo turno è stato il ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Shapovalov e Gasquet superano il primo turno : Nella prima giornata di incontri del Masters 1000 di Madrid sono il talentuoso canadese Denis Shapovalov ed il francese Richard Gasquet a mettersi in evidenza nei due incontri in programma sul rosso spagnolo. La terra battuta rapida ha esaltato le qualità ed il gioco del nordamericano, dominatore della scena contro lo statunitense Tennys Sandgren (6-1 6-4 in appena 55′ di partita). A suon di sbracciate di dritto e rovescio, il 19enne ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : il tabellone maschile. Mayer sfida Fognini - Verdasco per Lorenzi : È stato sorteggiato nel tardo pomeriggio il tabellone per quanto riguarda l’ATP Masters 1000 di Madrid (terra rossa). Nella stessa parte i due italiani presenti nel Main Draw: Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Il ligure affronterà l’argentino Leonardo Mayer nel primo turno, mentre il senese se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco: in caso di doppio passaggio di turno sarà derby. Il tabellone principale (1) Nadal, Rafael vs ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal trionfa per l’undicesima volta. Anche Kei Nishikori si arrende allo spagnolo : E sono undici. Rafael Nadal vince per l’undicesima volta il Masters 1000 di Montecarlo. Un trionfo annunciato e per certi versi scontato, dopo le brillanti prestazioni dei giorni scorsi. Oggi, al contrario, è stata la versione peggiore del Rafa visto questa settimana nel Principato, ma tanto è bastato per aver ragione di Kei Nishikori, che si è arreso in finale per 6-3 6-2 in poco più di un’ora e mezza di Tennis con pochi sprazzi di ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Kei Nishikori vola in finale e sfiderà Rafael Nadal. Piegato Zverev in tre set : Kei Nishikori sorprende tutti e conquista la finale del Masters1000 di Montecarlo. Il giapponese (n.36 del mondo) supera in tre set, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, il tedesco (n.4 ATP) Alexander Zverev in 2 ore 15 minuti di partita. Grazie a questo successo il nipponico torna ad illuminare la scena dopo l’infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi nella seconda metà del 2017. Delusione, invece, per il giovane teutonico, ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : la corsa di Fognini e Bolelli si ferma in semifinale. I gemelli Bryan vincono al tie-break decisivo : Si sono fermati in semifinale Fabio Fognini e Simone Bolelli, eliminati dal torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. La sconfitta è arrivata per mano dei gemelli Bryan, che hanno vinto al tie-break decisivo (4-6 6-3 10-7). Perdere da avversari di questo calibro ci sta certamente, ma è una sconfitta amara per il duo azzurro, che aveva interpretato bene il match, dal punto di vista tattico e mentale. Dopo il primo set vinto, però, è ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di sabato 21 aprile : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . OA Sport vi offrirà la diretta ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : risultati quarti di finale. Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di sabato 21 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai semifinali sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in finale domani alle ore 11.30 sul Campo Ranieri III contro la coppia numero 4 del seeding, formata dai gemelli statunitensi Bob e ...