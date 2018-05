Tempo tuta in Atc esercizio | a tre sindacati i conti non tornano

Spunta il mese del device flessibile di Huawei : Samsung battuta sul Tempo ? : Huawei potrebbe presto passare dalle parole ai fatti, presentando il primo dispositivo flessibile della storia, e battendo sul tempo perfino Samsung . Sono mesi, quasi anni ormai, che si susseguono rumors su questo fantomatico terminale prodotto dal brand sudcoreano, conosciuto come Galaxy X. Il telefono, che è ancora nei piani del colosso di Seul, dovrebbe essere ufficializzato a margine del CES 2019, a differenza di quanto potrebbe accadere al ...

Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa : la battutaccia squallida su Silvio Berlusconi. Anche Fabio Fazio s'indigna - per finta - : Finita la par condicio, a Che tempo che fa di Fabio Fazio , Luciana Littizzetto torna a parlare di politica. Sdraiata sulla scrivania, prima sfotte il conduttore: 'Ci stiamo riposizionando Fabio ? Hai già chiesto il sussidio di cittadinanza come conduttore noioso? Stai diventando berlusconiano? Stai ...

MotoGp - Test Qatar - Marquez il decimo Tempo e la battuta sul rinnovo : 'io soddisfatto non solo dal punto di vista tecnico' : Marc Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di Test in Qatar nonostante il decimo tempo finale Si è conclusa la prima giornata di Test di MotoGp in Qatar. Tre giorni di duro e importante lavoro ...