Telegram è sempre più meta preferita di hacker e cyber-criminali

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il caso Cambridge Analytica e il datagate che ne è derivato, mettendo in evidenza la raccolta dati che ha coinvolto decine di milioni di profili Facebook ha ancora una volta messo in luce le criticità legate ad un fenomeno come quello della condivisione dei dati che ha senza dubbio dei lati oscuri e che ci espone inevitabilmente a rischi potenzialmente enormi, soprattutto se le informazioni sensibili non vengono protette in maniera adeguata. In un mondopiù connesso in cui non si può fare a meno dei più comuni strumenti di comunicazione, si rende necessario affidarsi a servizi che riescano ad offrire una sicurezza adeguata per evitare di mettere a rischio la propria privacy e sicurezza online.Messenger, la popolare app di messaggistica nata in Russia, ha basato il suo successo proprio sugli alti standard di sicurezza assicurati, tra l’altro, dalla crittografia ...