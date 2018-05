Telegram | App usata da hacker per illeciti

Telegram - covo di hacker : l'alternativa a Whatsapp è sfruttata per illeciti : Whatsapp è indubbiamente l'applicazione di messaggistica più usata al mondo. Sono stati però diversi i competitor che, con più o meno fortuna, hanno cercato di togliere lo scettro al colosso del gruppo Facebook. Fra queste non possiamo non parlare di Telegram che ad oggi è l'alternativa principale fra le applicazioni di messaggistica. Il servizio offerto è stato da sempre abbastanza più ampio di quello dell'app di Zuckerberg, visto la presenza ...

Telegram è l'app più utilizzata dai criminali e dagli hacker Video : A riportare ufficialmente la notizia è Check Point Software Technologies, una societa' che si occupa prevalentemente di sicurezza informatica. A quanto sembra, gli hacker e, o comunque i cybercriminali in generale, stanno utilizzando sempre l'applicazione di messaggistica Telegram per scambiare informazioni, ''assumere'' nuovi collaboratori, corrompere alcune figure professionali e altro ancora. Nello specifico, a fare gola è la crittografia ...

Telegram - l'anti-Whatsapp : ma Check Point svela una verità inquietante Video : Whatsapp resta in testa per livello di diffusione e capillarita' tra le app di messaggistica multi piattaforma. E' facile, però, evidenziare come molto spesso le alternative non manchino e siano piuttosto valide, quantomeno a livello di funzionalita'. Di esse Telegram può tranquillamente essere considerata quella più influente e i numeri la danno in costante aumento. Tra i cavalli di battaglia che vengono vantati dagli utenti che la usano in ...

Whatsapp - Telegram e Messenger a confronto : qual è la migliore app IM? : Whatsapp, Telegram e Facebook Messenger, tre app di messaggistica istantanea che insieme rappresentano con molta probabilità la quasi totalità degli utenti dotati di uno smartphone. Di certo la prima è una delle più utilizzate al mondo con oltre due miliardi di utenti mensili, Telgram ha da poco toccato i 200 milioni e i numeri per Messenger sono un po’ falsati in quanto app imposta più che scelta individuale. Tre applicazioni che oltre ad ...

Via Telegram in Iran, nella nuova app emoji di donne velate: L'applicazione ha già ricevuto la benedizione del leader supremo dell'Iran Ayatollah Ali Khamenei

Sono 200 milioni, infatti, gli iscritti in tutto il mondo. Nel tweet Telegram ha assicurato che il danno è stato riparato e che gli ingegneri stanno lavorando per il ripristino dell'app.

Telegram : app down per ore - lento ritorno alla normalità : L’app di messaggistica Telegram ha subito uno stop di alcune ore che ha causato disagi in Europa, Russia e Nord Africa: lo ha confermato la stessa società russa, secondo cui i tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi causati da una “massiccia interruzione di corrente in Olanda” che ha colpito anche i server del gruppo. Dopo ore, Telegram ha assicurato poco fa che il danno è stato riparato e che gli ingegneri stanno ...

Gravi problemi Telegram oggi 29 aprile : perché app e versione web in connessione continua : Importantissimi problemi Telegram stanno caratterizzando questa prima parte del 29 aprile. Un down diffusissimo in Europa e dunque anche in Italia non consente né di ricevere né di inviare messaggi. Sia aprendo l'app di messaggistica, sia la sua versione web, ecco che in alto compare la voce "Connetto" con rondella di caricamento continua ma in effetti il servizio non appare per nulla accessibile. Cosa sta succedendo più esattamente? In ...

Whatsapp e Telegram : Francia contro Zuckerberg? Ecco come cambia il futuro Video : #Whatsapp e Telegram sono e saranno eterni rivali. Whatsapp mantiene saldamente la leadership come app utilizzata per la messaggistica. Telegram rincorre, proponendo in molti casi una migliore offerta di servizi e funzionalita', almeno in quanto a numeri. La verita' è che sia l'uno che l'altro hanno rivoluzionato il modo di comunicare, tenuto conto che che difficilmente chi possiede uno smartphone non le abbia installate entrambe o almeno una ...

Francia : arriva un'app nazionale contro WhatsApp e Telegram : La Francia ha deciso di creare un'applicazione simile a WhatsApp ma sua rivale: il problema consisterebbe nella privacy. Per ora il sistema è in prova ed è usato da pochi membri del Governo. La 'nuova WhatsApp' francese La notizia arriva oggi, 19 aprile 2018, e si diffonde rapidamente attraverso numerose testate giornalistiche e, in misura maggiore, anche tramite il web. Di cosa si tratta esattamente? La Francia ha realizzato un'applicazione di ...

Improvvisi problemi Telegram oggi 16 aprile : momentaneo down - l’app non funziona : Giungono del tutto inaspettati in questi minuti dei problemi Telegram che hanno generato un apparente down per la nota app di messaggistica, considerando il fatto che a detta di molti la piattaforma non funziona in questi minuti. Difficile dire se si possa trattare di un semplice intervento di manutenzione o se dietro questo disservizio possa esserci qualcosa di più, ma di certo bisogna prendere atto di quanto è trapelato poco prima delle 13 di ...

Russia - tribunale ordina di bloccare la app Telegram : ...tecnicamente impossibile da soddisfare" e violava i diritti dei cittadini sanciti nella Costituzione russa sulla privacy della corrispondenza.Telegram conta 200 milioni di utenti in tutto il mondo. ...