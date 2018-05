Tecnologia | Polizia di Stato e Terna insieme per contrastare il cybercrime

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) E’siglato oggi a Roma l’accordo tra ladi, il gestore della rete di trasmissione dell’energia elettrica in Italia, per la tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni istituzionali della società. La convenzione, firmata dal Capo della– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli e da Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di, è finalizzata a sviluppare una collaborazione strutturata tra ladie il gestore della rete per l’adozione di strategie efficaci in materia di prevenzione e contrasto al. I sistemi informatici e le reti di telecomunicazione utilizzate da, uno dei principali operatori europei di reti per la trasmissione di energia, rappresentano infatti una risorsa cruciale e strategica per assicurare un servizio di grande rilevanza sociale ...